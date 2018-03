Kladenský kouč pěje ódy na Jágra: Hrát nemůže, ale jeho pomoc na střídačce je obrovská

KLADNO V pomocnou rukou trenérů se po odehrání úvodních vteřin, které přes zranění kolena absolvuje kvůli potřebným 15 startům za tým před startem baráže, mění kladenský útočník Jaromír Jágr. Kouč Miloslav Hořava, jehož asistentem je bývalý skvělý útočník Pavel Patera, si tento Jágrův přínos nemůže vynachválit.

Možná právě z tohoto pohledu se nakonec dnešní porážka Kladna s Českými Budějovicemi ukáže jako velmi důležitá. Šestačtyřicetiletý veterán není příliš optimistický v odhadech, kdy by se mohl naplno vrátit do sestavy, ale o to více rozdá za současné situace pokynů přímo z lavičky.



A když si v úterý na jihu Čech připíše potřebný patnáctý start, za předpokladu, že už Rytíři nepřijdou o baráž, může v ní být Kladnu velmi platný přinejmenším už jen svou účastí na střídačce.

„Není to tak o těch pokynech, ale o tom, že můžu ten zápas ze střídačky v klidu sledovat, nejsem unavený a vidím některé věci víc, než je vidí hráči. Když hráč hraje, musí se soustředit sám na sebe. Trenéři se musí zase soustředit, aby dávali ty správné hráče na led a dobře je střídali. Já mám takhle daleko víc času některé věci vidět,“ řekl Jágr novinářům.

Ví, že pro mnohé mladé hráče je play off o účast v baráži velkou školou. „A je jedině dobře, když budou hrát takhle těžké zápasy,“ míní Jágr. „Já se ale pořád chovám jako hráč. Snažím se jen s hráči komunikovat, stejně jako v případě, že bych hrál. Jde spíš o to, že mám takhle daleko více sil. Nejsem unavený a mohu se soustředit na to, jakým stylem hrajeme my, jak hraje soupeř. Při tom zápřahu v utkání by to nešlo,“ uvedl Jágr.

O deset let starší Hořava příspěvek majitele klubu na cestě za společným cílem v podobě návratu mezi elitu kvituje. „Pro nás je to hrozná pomoc. Naprosto bez diskuze. S Jardou je ta spolupráce výborná. Je z toho patrné, že máme všichni zájem na tom, aby mužstvo uspělo. Ta spolupráce s ním je vážně bezvadná, trenéři pak mají s mužstvem poloviční práci,“ řekl Hořava.

Propočty ohledně Jágrových startů šly mimo něj. „Že si Jarda teď může připsat patnáctý start, to je něco, nad čím vůbec nepřemýšlím. Opravdu vůbec, i když to může znít někomu divně. To je spíš něco pro novináře, my se tím v kabině vůbec nezaobíráme. Řeší se to celou dobu a to bychom byli jak blázni,“ uvedl Hořava.

Přes porážku 2:4 byl spokojený s tím, co od svých svěřenců viděl. „Líbí se mi, že na ledě dřeli, nechali tam maximum, jen to dnes nestačilo, protože soupeř byl lepší,“ podotkl Hořava.

Rytíři mají stále k dobru slibné vedení v sérii 3:1. „Obě mužstva jsou vyrovnaná a dál se to může vyvíjet jakkoliv. Záleží na maličkostech. Vyhraje ten, kdo udělá méně chyb a dokáže je potrestat na straně soupeře,“ řekl Hořava.

Z promarněného prvního postupového mečbolu vědu nedělá. „Nejsme mužstvo, které by válcovalo každého soupeře, takže na nás nebude mít vůbec vliv, že jsme to nezakončili za stavu 3:0 na zápasy,“ uvedl mistr světa z Prahy 1985, jenž je jako trenér podepsán pod prvním titulem Litvínova z roku 2015.