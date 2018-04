Kindernay o extralize na O2 TV: Hokej u nás trochu zamrzl. Chceme mu dát nový impuls

PRAHA Až do roku 2023 bude vedle České televize vysílat exkluzivně českou hokejovou extraligu také komerční O2 TV. Fanoušci nejrychlejší kolektivní hry planety se mohou těšit na řadu změn a novinek. Podobně, jako se tak stalo v případě první fotbalové ligy.

„Naší nejsilnější zbraní je multidimenze. Chceme toho ale nabídnout daleko více. Naší inspirací je NHL,“ řekl po oznámení dohody výkonný ředitel O2 TV Sport Marek Kindernay, který se zároveň netajil, že by si hodně přál postup Kladna z baráže do extraligy. Že kvůli osobě Jaromíra Jágra, není třeba dodávat.

Jak tedy bude vypadat hokej na O2 TV Sport?

Budeme vysílat exkluzivně ve středu, pátek a sobotu. K tomu kompletní play off, kde se budeme střídat s Českou televizí. Celkem se na naší televizi objeví kolem 80 přímých přenosů z každé sezony.

Budete pracovat také s multidimenzí (divák si může přepínat mezi různými kamerami během jednoho zápasu), kterou využíváte u fotbalových přenosů z první ligy. Co si od ní slibujete pro hokej?

Tento sport nám otevírá velké možnosti, jednak s využitím kamer, kdy si bude moct divák volit z mnoha možností, jednak jde o mikroporty a v neposlední řadě také o statistiky.

Proč jste ustoupili od původního záměru, tedy vysílání domácích zápasů pouze u Liberce a Sparty?

Hlavně pro to, aby divák nepřišel o venkovní duely těchto klubů, aby nepřišel o play off. Myslíme si, že takto bychom našeho diváka okrádali.

Kdy bude kompletní vaše hokejová redakce?

Určitě patnácté září, kdy startuje příští extraligový ročník. (smích)

Jste připraveni na srovnání s Českou televizí?

Je to pro nás velká výzva, na fotbale jsme dokázali, že dovedeme dělat kvalitní přenosy, že máme skvělý tým. Že se můžeme s Českou televizí srovnávat.

Hodně záleží na začátku. Na tom, jak celý projekt odstartujete…

Určitě. Musíme začít kvalitně, mít skvělé komentátory i experty, vyrábět přenosy, které budou bavit. Věřím ale, že jsme na to připraveni.

Budete z hokeje dělat trochu větší show, než byli doposud diváci zvyklí?

Určitě chceme hokej více zpopularizovat, pro nás je velkou školou NHL, jak vyrábí přenosy a doprovodné programy. Myslím si, že hokej za těch 25 let vysílání České televize zamrzl, že potřebuje nový impuls. A ten jsme připraveni mu dát.

Když jste zmínil NHL, budete dělat také vstupy ze střídaček během zápasu?

Určitě to máme v plánu. Aby byl přenos celkově zajímavější a živější. Bude to hodně práce. Český divák je hodně senzitivní ohledně komentátorů, takže bude to na nás, našem týmu a také BPA (marketingový partner extraligy), abychom uspěli a tyto změny byly vnímány pozitivně.

Mluvil jste o mikroportech i mikrokamerách pro hráče. Už máte ohlasy?

Tuto možnost musíme ještě prodiskutovat s vedením extraligy, aby nám tuto možnost povolili, je ale pravda, že hokejová extraliga i BPA jsou k těmto věcem mnohem vstřícnější než obecně fotbal.

Co ještě můžete kromě toho všeho proti České televizi nabídnout?

Určitě kvalitní přenosový, šestnáctikamerový přenosový vůz. Hlavní naší výhodou je ale zmíněná multidimenze.

Budete zápasy dohrávat ve studiu tak, jak jsou na to fanoušci zvyklí z České televize. Budete si navzájem sdílet reportáže?

Nebráníme se spolupráci s Českou televizí a chystáme se o těchto věcech s nimi mluvit. Věřím, že se domluvíme, abychom si mohli navzájem sdílet materiály z jednotlivých tak, aby měl divák na obou televizích ucelený přehled o dění.

Takže se lidé nemusí bát konkurenční války mezi vámi a Českou televizí?

Věřím, že ne. Že to naopak zkvalitní hokej jako produkt. Protože stejně jako se budeme snažit my, budou se snažit také oni.

Jak náročné bylo se domluvit s BPA v porovnání s fotbalovou ligou?

Zajímavá otázka. Bylo to hodně náročné, protože to trvalo hodně dlouho. Vlastně to trvalo rok a půl.

Pětkrát týdně extraligový hokej, není to přece jen trošku moc?

Pokud se může hrát NHL sedmkrát v týdnu, proč by nemohla extraliga pětkrát? Jsem přesvědčený o tom, že český hokej tento impuls potřebuje. Celkově zájem o českou nejvyšší soutěž stoupá a to i díky tomu, že se vrátil Jaromír Jágr. Takže věřím tomu, že to diváka bude bavit, že bude moct srovnávat přenosy a vychutnávat si všechny zápasy, které bude mít k dispozici.

Fandí Marek Kindernay hodně Kladnu, aby postoupilo z baráže do extraligy?

Fandím hodně Kladnu v baráži. (úsměv)

Je Jaromír Jágr jedním z těch jmen, o kterých uvažujete do své hokejové redakce v roli experta, pokud by ukončil v létě kariéru?

Určitě by to byl velmi zajímavý host do studia, nebo expert. Ale já pevně věřím, že Jarda bude ještě minimálně pět let hrát (na pět let podepsala O2 TV s BPA smlouvu o vysílání extraligy).

Máte stále více obsahu, naopak počet kanálů zůstává. Například v sobotní termíny mohou hrozit programové kolize. Budete tento problém řešit?

Rozhodně, máme určité nápady, jak upravit porfolio našich kanálů. Určitě budeme vysílat dál na třech kanálech. Jak, to oznámíme brzo, určitě do léta.

Budete hýbat také s cenou za sledování sportovních kanálů?

To momentálně není na pořadu dne. Pro nás je hlavní nabídnout divákům maximum sportu na naších platformách.