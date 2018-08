Kepa nejdražším brankářem světa, v Chelsea nahradí Courtoise, ten jde do Realu

PRAHA Belgický fotbalový brankář Thibaut Courtois přestupuje z Chelsea do Realu Madrid. Anglický klub už s jeho odchodem souhlasil. Jako součást transakce získá z „Bílého baletu“ na hostování chorvatského záložníka Matea Kovačiče. Courtois se ještě v Realu musí dohodnout na podmínkách své smlouvy a projít lékařskou prohlídkou.

Madridský tým má podle informací médií pro šestadvacetiletého gólmana nachystanou smlouvu na šest let. Jako svou novou posilu má Courtoise představit ve čtvrtek.

Spekulace o přestupu zesílily poté, co se Courtois nedostavil na začátku týdne na tréninky Chelsea. O odchod do Madridu nejlepší gólman mistrovství světa v Rusku stál i proto, že ve městě žije jeho bývalá partnerka s jejich dvěma dětmi.

Chelsea na situaci zareagovala okamžitě a ve středu angažovala španělského brankáře Kepu Arrizabalagu. Bilbau za něj podle médií zaplatila 72 milionů liber (asi dvě miliardy korun), což z něj dělá nejdražšího gólmana světa.

Transfer překonal nedávný rekord Brazilce Alissona Beckera, za nějž AS Řím dostal od Liverpoolu 65 milionů liber. Předtím brankářský přestupový rekord patřil 17 let transferu Gianluigiho Buffona z Parmy do Juventusu, který za něj tehdy zaplatil 33 milionů liber.



Courtois se stal hráčem Chelsea v roce 2011, kdy přestoupil z Genku, tři sezony pak ale strávil na hostování v Atléticu Madrid. Na Stamford Bridge se vrátil v roce 2014 a v pozici brankářské jedničky vystřídal Petra Čecha. Bývalý český reprezentant v roce 2015 odešel do Arsenalu.