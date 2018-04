Kempný si v play off NHL připsal body za asistenci, Pastrňákovi se nedařilo

NEW YORK Obránce Michal Kempný přispěl v play off NHL asistencí k výhře hokejistů Washingtonu nad Columbusem 4:3 v prodloužení. Capitals díky tomu obrátili stav série z 0:2 na 3:2. Stejným poměrem vede na zápasy i Boston, který kvůli prohře s Torontem 3:4 nedokázal využít první mečbol. Nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů David Pastrňák nebodoval. Z postupu do druhého kola se jako první tým z Východní konference radovala Tampa Bay, jež zdolala New Jersey 3:1 a sérii ovládla 4:1 na zápasy.

Až v pátém utkání skóroval Columbus jako první a to dokonce ve vlastním oslabení. Na gól forvarda Matta Calverta odpověděl ve 14. minutě střední útočník Nicklas Bäckström, jehož přihrávku zpoza brankové čáry si brankář Sergej Bobrovskij nešťastně srazil do sítě. Velký podíl na vyrovnávací akci měl Kempný, jenž na modré čáře zachytil vyhozený puk a udržel tak Washington v útočném pásmu.



1. kolo play off NHL: Východní konference - 5. zápasy: Tampa Bay - New Jersey 3:1 (konečný stav série 4:1), Boston - Toronto 3:4 (stav série 3:2), Washington - Columbus 4:3 v prodl. (stav série 3:2).

Ve druhé třetině šli Capitals dvakrát do vedení, ale Blue Jackets na počátku třetí dvacetiminutovky znovu srovnali. Počtvrté muselo v sérii rozhodnout nastavení, v němž Bäckström v 72. minutě druhou trefou večera posunul Washington blíže k postupu.



Torontu vyšlo úvodní dějství, po kterém vedlo 2:0. Bruins vstřelili kontaktní gól, ale Maple Leafs dvěma zásahy během 79 vteřin prostřední třetiny odskočili na rozdíl tří branek. Boston se vrátil zpátky do hry a Pastrňák měl na hokejce dokonce vyrovnání, ale gólman Frederik Andersen jeho dorážku betonem zastavil. Havířovský rodák si z duelu odnesl dva záporné body do statistiky plus/minus.

Tampa otevřela skóre v deváté minutě. Na další branku si fanoušci museli počkat až do 53. minuty, kdy křídelní útočník Nikita Kučerov zaznamenal vítěznou trefu. Devils ještě vykřesali naději, ale Lightning stvrdili postup gólem do odkryté branky při power play hostů. Ve druhém kole vyzve floridský celek lepšího ze souboje Boston - Toronto.