Kejval: Nová verze hymny stála 600 tisíc korun. Velkou částí jsem přispěl ze svého

PRAHA Ve středu spatřily světlo světa tři nové verze české státní hymny. Stalo se tak na popud předsedy Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřího Kejvala. Ten se společně se skladatelem Milošem Bokem dostal po relativně ostřejší palbu kritiky. Mimo jiné zaznělo, že by měly státní peníze mířit jiným směrem. Proti tomu se ale Kejval postavil.

Krátce po zveřejnění celkem tří nahrávek české státní hymny - instrumentální verzi, vokální verzi a verzi s dvěma slokami – se rozhořela diskuze nejen o její kvalitě, ale také o tom, kolik vlastně stála.

„Nechci ani domýšlet, kolik peněz bylo na tuto aktivitu vynaloženo. Namísto toho, aby tyto peníze šly do rozvoje sportu, zejména mládežnického, tak se utratily za naprosté zbytečnosti. To jsou peníze, které zase někdo sebral dětem. Je potřeba to říkat nahlas, protože tohle je ostuda a podobné aktivity dělají českému sportu medvědí službu,“ napsal Kejvalovi mimo jiné v otevřeném dopise Jakub Janda. Bývalý špičkový skokan na lyžích je nyní poslancem za ODS.

Jiřímu Kejvalovi tímto vzkazuji: „Věnujte se rozvoji sportu, a ne modernizaci státních symbolů. Není to vaším úkolem.“

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. „Celkové náklady jsou přibližně 600 tisíc korun. Téměř polovina z nich je hrazena ze soukromých zdrojů, velkou částí jsem přispěl sám. Zbytek hradil ČOV z vlastních zdrojů. Pro ujištění, nejde v žádném případě o peníze ze státních dotací,“ řekl Kejval pro iROZHLAS.cz.

Ten zároveň uvedl, že zatím nehodlá podnikat kroky pro to, aby se tato verze stala oficiální hymnou České republiky. „O to nám nejde. Pro nás je hlavní, aby se o tématu české hymny a její podoby diskutovalo. Letos slavíme sto let od vzniku republiky,“ doplnil.