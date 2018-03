Když vládne videorozhodčí: běh dějin v derby změnil hned čtyřikrát. Pokaždé správně

PRAHA Derby pražských „S“ je vždy soubojem, o kterém se dlouho mluví. Jak před, tak také po. Sobotní setkání Sparty a Slavie na pražské Letné, kde se zrodil výsledek 3:3, byl ale výjimečný. A nejen tím, že Letenští dokázali prohospodařit vedení 3:0 po první půli. Především šlo o čtyřnásobný zásah videa do průběhu duelu.

Jak by vypadalo 289. pražské derby bez technologie, kterou nejrozšířenější sport planety konečně v roce 2018 uvádí v život také na zelených pažitech?

Možná by se radoval jeden z rivalů, ovšem rozhodně by bylo daleko více ukřivděných než nyní. Ostatně i sám smolař zápasu, domácí bek Martin Štětina po zápase přiznal: „Video je dobrá věc.“

Přitom nebýt této pomoci od pomezní čáry, která navíc nesebere skoro žádný čas navíc – derby se protáhlo především vinou poločasové sněhové nadílky, kterou museli pořadatelé „sklidit“ – Sparta by vstřelila o dva góly více. Slavia jen o jeden…

VIDEO V DERBY, ZÁSAH ČÍSLO JEDNA:

Běží 20. minuta zápasu a Plavšičův centr do vápna sráží ramenem hostující stoper Jugas. Hlavní rozhodčí Královec (nejzkušenější mezi českými sudími) ukazuje na penaltový puntík. Slávisté se čertí. Jedni ukazují, že nešlo o penaltu, další, že o ruku. Královec se jde podívat na obrazovku u postranní čáry. Verdikt mění – z penalty je přímý kop na hranici vápna.

„Kéž by bylo video co nejdřív na všech stadionech, protože to je velká pomoc pro rozhodčí, protože my jsme pak po opakovačkách hrozně chytří,“ poznamenal po zápas kouč hostí Jindřich Trpišovský. „Všechny záběry a situace byly pro nás jasné a shodli jsme se na nich,“ řekl Karel Hrubeš, který u videa ještě asistoval Miroslavu Zelinkovi.

VIDEO V DERBY, ZÁSAH ČÍSLO DVĚ:

Neuběhly ani tři minuty a video je v akci znovu. Tentokrát stačí konzultace do ucha Královce. Důvod? Z výše popsané standardky trefil Stanciu jen zeď, po jeho opakované střele (tentokrát z druhé nohy) končí míč v síti. Sparťané se radují, Královec jim jejich potěšení posvěcuje, následně ale verdikt mění. Na úrovni brankáře totiž stál Štětina, který byl nejen v ofsajdovém postavení, především ale bránil Kolářovi v zásahu.

Vpravo spokojený spoluvlastník fotbalového klubu AC Sparta Praha Daniel Křetínský.

„V některých situacích to bylo samozřejmě dobrý. Třeba proti nám byla písknuta ruka, a to je strašně těžké posoudit. Ale pak tam byl gól, kdy někdo stínil brankářovi, a to je jak v hokeji postavení v brankovišti. To je podle mě nesmysl. Některé situace by neměly být tak přitažené za vlasy,“ okomentoval tuto situaci kapitán Slavie Milan Škoda.



VIDEO V DERBY, ZÁSAH ČÍSLO TŘI:

Ve 37. minutě vstřelila Slavia po sérii dvou rohů gól, kterým v tu chvíli Bořil snižoval na 1:2. Všichni se již radovali, mířili ke středovému puntíku. Po zhruba třiceti vteřinách, během kterých si vychutnali televizní diváci opakované záběry gólové situace, to najednou Generali Arena jen zahučelo. Gól byl odvolán, hostující kotel bouři vzteky, v tom domácí se radovali.

Až následné opakované záběry televize O2 TV – nikoliv zpoza branky, ale od postranní čáry – ukázaly, že Škoda, který Bořilovi na gól přihrával, přebíral centr od postranní čáry z ofsajdové pozice.

„Je to divný pocit se radovat, když potom gól neplatí. Dáte gól na 1:2, jste ve zpátky ve hře, už přemýšlíte o střídáních, ale on pak neplatí. Je to rána pro psychiku týmů na hřišti. Je to o čekání. Někdy se radujete dvakrát a já se dneska odnaučil radovat a radši čekám a koukám po rozhodčích. Ale zavedení videa je dobře,“ usmíval se po zápase Trpišovský, kterému ale ve zmíněném momentu úplně nejlépe po těle nebylo. Zvláště, když poté Sparta přidala do šatny třetí branku…



VIDEO, ZÁSAH ČÍSLO ČTYŘI:

Sparta vede 3:2, běží třetí minuta nastavení, když míří míč na Zahustelovu hlavu. Kapitán Sparty naprosto nepochopitelně směřuje míč za sebe do ohně. Ohně, který se snaží jeho parťáci uhasit všemocně, ovšem neúspěšně. Štětina ve chvíli, kdy chce Tecl kopnout do míče směrem na branku Nitaa, útočníka Slavia podkopne.

Zprava vpředu Lukáš Štetina ze Sparty v penaltovém kontaktu se Stanislavem Teclem.

Hra ale pokračuje, přestože se sešívaní vztekají. Také kvůli jejich nekoncentrovanosti mají domácí šanci skórovat. Tu nevyužijí. A jak se následně ukáže, branka by ani neplatila. Královec se jde ještě jednou podívat na celou situaci k videu.



A ukazuje na penaltový puntík. Z něj se Škoda nemýlí a derby končí po divokém výsledku 3:3. „Zaplaťpánbůh za video. Dneska se ukázalo, kolik ošemetných situací ve fotbale je. Na jednu stranu fotbal o některé góly přijde, ale některé – třeba jako naše penalta – se zase přidají,“ zakončil své glosování na toto téma Trpišovský.

Jeho protějšek Pavel Hapal tak spokojený s verdikty videa nebyl. „Video vítám, ale některé situace nejsou dobře hodnoceny. Při prvním gólu Slavie si Stoch podle mě zpracoval míč rukou, ale nikdo to neposuzoval. Při třetím byl Štetinův faul jasný, ale Tecl si pozici vydobyl držením Costy za dres. Někdo možná řekne, že to bylo vzájemné, ale podle mě ne. Video chce ještě vyšperkovat, aby byla rozhodnutí kvalitnější,“ zaznělo od něj na tiskové konferenci.

