Když sváteční pohodu zkazí jediný telefonát: Veselé Vánoce a... šťastnou cestu

PRAHA Jednoho nepotěší, když musí během Vánoc do práce. Leckdo žehrá, láteří. Ještě palčivější je při prosincových svátcích změna zaměstnání. Třeba v hokejové NHL dříve nebylo ničím ojedinělým, že pár nešťastníků sbalilo těsně před Štědrým dnem to nejnutnější a vydalo se napříč Amerikou. Generální manažeři jim mohli popřát: Veselé Vánoce a… šťastnou cestu.

Dnes je NHL, dubčekovským slovníkem řečeno, „soutěží s lidskou tváří.“

Na rozdíl od jiných velkých zámořských lig se v ní na konci prosince (od 19. do 27. prosince) nevyměňuje, soupisky jsou zmrazené. Hokejisté mohou v klidu oslavit tradiční svátky se svými rodinami.

Je to komfort, který dodnes nepoznali basketbalisté z NBA, částečně se nedotýká ani hráčů amerického fotbalu z NFL.

Zato borci, jimž přibývají na konto dolary za úmornou dřinu na bruslích, si už od devadesátých let užívají tohoto nadmíru příjemného luxusu.

„Poslední věc, po které toužíte, je sbalit se na Boží hod a zamířit do jiného týmu. Přijde mi to nemorální. Jsem rád, že funguje zmrazení soupisek,“ tvrdí pro agenturu AP washingtonský kouč Barry Trotz.

Nový parťák pro Lemieuxe?

Neplatilo to ovšem vždycky. Vždyť Corey Millen se ještě v roce 1991 stěhoval do Los Angeles den před Štědrým dnem. O rok dříve zase získal Pittsburgh Scotta Younga 21. prosince.

Poslední vánoční výměna 23. prosince 1991 Los Angeles těsně před Štědrým dnem poslalo Randyho Gilhena do New Yorku. Rangers za kanadského centra, narozeného v německém Zweibrückenu, obětovali jiného středního útočníka. Dres Kings oblékl Američan Corey Millen.



Lokální tisk v Ocelovém městě tehdy řešil, jak Young zapadne do nabitého mužstva a zda by mohl zářit vedle fenomenálního Kanaďana Maria Lemieuxe.

Hráči, trenér Bob Johnson i generální manažer Craig Patrick vyzdvihovali výstavní střelu nadějného kanonýra. „Ránu má opravdu tvrdou,“ přitakal Wendell Young, náhradní gólman Penguins.

O načasování trejdu nepadla ani zmínka.

Když nyní, o 27 let později, Young na zmíněný přestup vzpomíná, přece jen se mu vybaví nelibý předvánoční shon vyhrocený neplánovaným stěhováním.

„Člověk nechce, aby to takhle fungovalo,” myslí si. Sám je rád, že v pozdější fázi své kariéry, vyšperkované dvojím ziskem Stanley Cupu, už nic takového řešit nemusel.

„Hráči běžně poslouchají spekulace o možném přestupu, ale aspoň kolem Vánoc teď mají klid a mohou s čistou hlavou relaxovat.“

Ani v NHL ovšem takové privilegium nenáleží každému. Zámořský novinář Stephen Whyno připomíná, že o své místo „svátky, nesvátky“ přicházejí trenéři a vytahuje příklad z roku 2014.

Na Štěpána se rozloučil s New Jersey, kde tou dobou působil i Jaromír Jágr, Peter DeBoer. „Byla by to největší chyba, kterou by vedení mohlo udělat,“ varoval tehdy Jágr šéfy Devils před tímto řešením.

I tak přišlo. V čas, kdy se hokejisté podobně osudových telefonátů bát nemusí. „A to je jedině dobře,“ uzavírá Young.

Dobře ví, o čem mluví.