Když si dá král LeBron úkol: Zvládl jsem vše, nyní je čas na trestné hody

praha Pronést to kdokoli jiný, bude za chvástala. Jenže hovoří král, legenda, šampion univerzálnosti. LeBron James v této sezoně vzhledem ke zranění spoluhráčů naskočil jako rozehrávač - byl výtečný, posbíral 34 bodů a 13 asistencí. A pak líčil: „Jako kluk jsem udělal tu nejlepší věc, neboť jsem se naučil hrát na všech pozicích. Vím, co má kdo dělat. Jak číst hru. Kde stát. Co čekat od spoluhráčů.“

Málokterý basketbalista to svede v obecné rovině, natož takhle kvalitně. 32letý trojnásobný šampion NBA však nemá dost.

A je-li ďábel skryt v detailech, zbývá mu už pouze jedna drobnost.

„Kámo, chci proměnit 80 procent šestek. To je poslední a jediný cíl mojí kariéry. Jinak už jsem dokázal všechno,“ řekl reportérovi ESPN.

Cíle umějí jedovatě chytat za slovo, neboť LeBron sice v posledním utkání svých Cleveland Cavaliers zaznamenal jako génius všestrannosti další triple-double (29 bodů, 13 asistencí, 10 doskoků), výhru o pět bodů však slavili Brooklyn Nets. A největší hvězda na palubovce měla z čáry trestného hodu jen poloviční úspěšnost 4 střel z 8.

74 procent trestných hodů ve své kariéře LeBron proměnil - přesně 6 493 z 8 777.

I proto lze čekat, že bude tuto činnost pilovat částečně trpělivě - a z části s až urputnou zuřivostí. Takový totiž LeBron James je: úkaz talentu i potvrzení toho, že výjimečnost si i ti nejlepší musí hýčkat.

Šampioni píle a dřiny

Stejně jako on je Cristiano Ronaldo - opětovný laureát FIFA pro fotbalistu roku a rovněž příkladný dříč. Jeho vždy pečlivě upravený účes možná „maskuje“, že byť je Ronaldo fintil a občas přílišný herec, snaze o progres obětuje vše. Čas, prostředky, osobní život.

Sidney Crosby letos oslavil třicetiny, a když v červnu dotáhl v NHL Pittsburgh Penguins k druhému Stanley Cupu za sebou, jeho kouč Mike Sullivan líčil: „Je extrémně dobře připravený. Nepovažuji ho jen za nejsoutěživějšího hokejistu, ale nejspíš za nejsoutěživějšího sportovce vůbec. Jeho touha po zlepšení je neukojitelná.“

James, Ronaldo, Crosby. Ať jsou jejich odvětví sebeodlišnější, tohle dvoumetrového rodáka z Akronu spojuje s ikonami fotbalu i hokeje.

Jakmile cítil, že v něčem potřebuje přidat, snad by v tělocvičně i přespával. Když mu zle nevyjde zápas, zasype sám sebe kritikou. Když jej letos v létě manželka upozornila, že se jí jeho loket jeví bolavě a že to ovlivňuje jeho střelbu, sám si naordinoval změny.

„Jsem v takové fázi kariéry, že už nejlíp vím, co a jak přizpůsobit,“ řekl. Oproti minulosti nevyhledal konzultace s odborníky z trenérského štábu a vsadil na „samoléčbu“.

A jak! Sezona je stále mladá, ale za pět zápasů měl excelentní statistiky: proměnil 61 procent střel z pole, 45 procent trojek a i s posledním zaváháním 76 procent trestných hodů. „Bolest sice odezněla, ale nové pohyby jsem zachoval.“

Ještě jedna podobnost s Ronaldem - i LeBron dostal své svaly, šlachy a klouby do enormní kondice. Při porážce s Brooklynem sehrál 772. zápas za Cleveland, což je nový klubový rekord (další čtyři ročníky šéfoval Miami Heat). Statistikami posedlá NBA jej proto u rozličných rekordů eviduje jako nejmladšího z bořičů čísel.

Nyní je tedy čas na trestné hody.

A jelikož mluvíme o fanatikovi do zlepšování, nepůjde jen o ně. Spoluhráč Kyle Korver jej hecoval do souboru 50-40-90; nejde o tělesné míry, nýbrž o úspěšnost střel z pole, trojek a šestek. Tohle v jedné sezoně zvládlo v celé basketbalové NBA pouze osm borců.

Reakce? Málo mi věříš, hochu!

„Padesát, to je ho... Půlku střel dám snad i ve spánku. Jsem sakra blízko šedesáti procent,“ pronesl.

Talentu má za celé kádry soupeřů, přesto je tenhle vzkaz nejsilnější. Kdo chce být tak dobrý jako král, nechť dře klidně až do úmoru.