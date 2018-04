Když se střetnou dvě ega. Pogba nejspíše opět skončí v United, půjde do PSG?

PRAHA Když se 8. srpna vracel Francouz Paul Pogba do Manchesteru United, stal se za 105 milionů eur nejdražších fotbalistou planety. Druhý „stomilionový“ hráč historie ale na Old Trafford dle všeho nevydrží déle než dvě sezony.

„Byl nám nabídnutý za 105 milionů eur (89 milionů liber) od jeho agenta Mina Raioly,“ řekl před pár dny Pep Guardiola, manažer Manchesteru City.

„Nikdy jsem s ním nemluvil. Nabízím své hráče, to je pochopitelné, ale ne do Manchesteru City. To, co říká, nebudu komentovat,“ kontroval vlivný italský agent pro Daily Mail.

Že ale pětadvacetiletého hráče chce udat jinde, než kde nyní působí, ale nepopřel. Proč ale nabízí fotbalistu, který bere v United 200 tisíc liber měsíčně a pokud se klub kvalifikuje do Ligy mistrů (což je velmi reálné), tak dostane k věrnostnímu bonusu 3,46 milionů liber dalších 1,875 milionů liber?

Protože ve slavném klubu, kam přišel poprvé už v roce 2011 (vydržel zde rok), jednoduše není spokojený. Důvodem je dle ostrovních zdrojů jeho ego, které na Old Trafford narazilo na podobně velké ego manažera Josého Mourinha.

Jose Mourinho a Paul Pogba při návratu z vítězného finále Evropské ligy 2017. Jose Mourinho a Paul Pogba během zápasu Manchesteru United.

„Pogba potřebuje, aby vše stálo na něm. Potřebuje důvěru, ale zase ji nesmí dostat příliš,“ řekl Daily Mail nejmenovaný francouzský zdroj. Jako příklad uvedl působení mladého středopolaře na mistrovství Evropy 2014. „Didier Deschamps (kouč Francie) byl pod obrovským tlakem právě kvůli Pogbovi. Je strašně těžké ho kočírovat, udržet na uzdě,“ vysvětlil zdroj.



Ono dostatečnou volnost, ovšem nikoliv přehnanou, dostal rodák z Lagny-sur-Marne v Juventusu v letech 2012 až 2016 od Antonia Conteho a Massimiliana Allegriho. Důvěru jim splatil čtyřmi mistrovskými tituly a 28 brankami ve 124 duelech. A také dalšími 35 asistencemi.

Jenže v Manchesteru zatím odehrál pouze 52 ligových zápasů, ve kterých vstřelil deset branek. V Evropě se letos netrefil ani jednou, loni při vítězném tažení Evropskou ligou přispěl v patnácti duelech třemi góly.

On sám chtěl více. Chtěl, aby se opět točilo vše kolem něj. Jenže tohle není nic pro portugalského stratéga Josého Mourinha. A ten je tak ochotný talentovaného Francouze pustit, pokud za něj dostane to, co ho stál – tedy oněch 105 milionů eur.

Fakt, že už sleduje třiadvacetiletého srbského šikulu z Lazia Sergeje Milinkoviče-Saviče i prověřené tváře – Toniho Kroose (Real), Freda (Šachťar) a Williana (Chelsea), budiž toho důkazem.

Agent Raiola údajně nabídl Pogbu PSG, Realu Madrid, Barceloně, Chelsea i Juventusu. Na ostrovech se nejhlasitěji mluví o pařížském celku, u kterého ale vyvstávají dva problémy:

A) Porušování finančních pravidel (Neymar a Mbappé stáli tento klub 367 milionů eur).

B) Pokud se nedokáže Pogba podvolit manažerovi v United a potřebuje prostor, dovedete si představit, že by jej dostal právě v PSG, kde se přes ega nejen zmíněné dvojice dýchá mnohdy hodně těžko?