Když se sport střetne s vírou. Nejen Ben Chaim nehrál kvůli židovskému svátku

PRAHA „Nechci, aby to vyznělo nepřesně, ale dnes měl volno s ohledem na víru, která mu nedovolila být na zápas připravený,“ zdůvodnil po zápase fotbalové Sparty proti Dukle trenér Letenských Andrea Stramaccioni, proč k zápasu nenominoval izraelského útočníka Tala Ben Chaima.

Tajemná slova italského kouče jsou narážkou na židovský svátek Jom kipur, který letos připadl právě na pátek 29. a sobotu 30. září. Po jeho dobu drží Izraelci půst a stanovenou dobu od setmění do setmění tráví intenzivní modlitbou. Ben Chaim by tak musel k utkání nastoupit po celém dni bez jídla.



Svátek Jom kipur, do češtiny překládaný jako den smíření, je navíc dnem, kdy mají Židé zakázáno pracovat. Kvůli zákazu jízdy automobilem nyní po sociálních sítích kolují obrázky prázdných silnic i dálnic v izraelských městech, obchody jsou zavřené, v rádiu je ticho a nevysílá ani televize.

Jom kipur 2017. Od včerejšího do dnešního západu Izrael stojí. Žádná auta, televize černá, rádio tiché. Silnice plné cyklistů a bruslařů. pic.twitter.com/9wPLlAVOzR — Jakub Szanto (@JakubSzanto) 30. září 2017

Svátek, který je v židovském kalendáři považován za nejdůležitější den v roce, se dostal do sportovních rubrik už několikrát. V pátek nedohrál nejlepší izraelský tenista Dudi Sela čtvrtfinále turnaje v Šen-čenu s Ukrajincem Dolgopolovem proto, že třetí set by končil už po setmění a Sela by tak nestačil zahájit půst a čas bez práce.

I když jako oficiální důvod skreče uvedl zranění lokte, izraelský ministr sportu Miri Regev pravý důvod Selova odhlášení netajil. „Byl jsem pohnut, když jsem uslyšel, že jsi ukončil svůj zápas kvůli přípravě na Jom kipur. Jsi tenisový profesionál s mnoha úspěchy, ale nyní jsi prokázal, že jsi i etickou osobou, která ze všeho nejvíce reprezentuje Izrael,“ pochválil tenistu Regev.

V minulosti na kolizi mezi osobní vírou a profesionalitou sportovce v souvislosti se svátkem Jom kipur upozornil hlavně baseballový nadhazovač Sandy Koufax, jenž v roce 1965 odmítl nastoupit k prvnímu utkání Světové série za LA Dodgers kvůli tomu, že se konalo právě v první den tohoto židovského svátku.