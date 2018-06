Když není ruka jako ruka aneb Jak si sudí vykládají na MS pravidla pokaždé jinak

PRAHA Dvě hraní rukou v pokutovém území, dvě situace, dva rozdílné verdikty. Mistrovství světa během rozhodujících zápasů o postup do osmifinále ukázalo, jak jsou fotbalová pravidla nejednotná, jak si jejich výklad každý vyloží po svém.

Nigerijský kapitán John Obi Mikel pořád nechápe. „Jak rozhodčí nemohl písknout penaltu. Byla to jasná ruka. Když se podíváte na pondělní zápas Portugalska, tak tam byla penalta odpískaná za mnohem, mnohem menší přestupek.“

V úterním vypjatém duelu za stavu 1:1 čtvrt hodiny před koncem se argentinský obránce Marcos Rojo snažil odhlavičkovat centr, kvůli své nešikovnosti mu míč z hlavy sjel a spadnul na ruku, kterou měl roztaženou od těla.



„Penalta,“ křičeli Nigerijci. Turecký sudí Cüneyt Cakir přerušil hru, situaci konzultoval s videoasistentem a pak odběhl k tunelu, aby se podíval na monitor.

„Ne, chlapi, to není penalta. Rojo si ruku nastřelil sám, to není přestupek,“ ukazoval a vysvětloval Nigerijcům na hřišti. Ten samý Rojo pak pět minut před koncem skóroval na 2:1, čímž rozhodl o postupu Argentiny na úkor Nigérie.

Otázkou je, jak by zápas dopadl, pokud by Cakir v 76. minutě odpískal pokutový kop pro Nigérii. Udělal chybu, nebo se řídil výkladem pravidel?

Už od srpna 2008 platí, že pokud si hráč při odkopu nastřelí vlastní ruku, nejedná se o přestupek. Ale nikde se nepíše o tom, že je to stejná situace jako při hlavičce.

Pravidla o hraní rukou Za úmyslnou hru rukou je třeba považovat, jestliže hráč zadržením nebo zahráním míče rukou získá pro sebe nebo pro své mužstvo výhodu. Při posuzování, zda se jednalo o úmyslnou ruku, musí rozhodčí posoudit tyto aspekty: zda se jednalo o pohyb ruky k míči nebo pohyb míče k ruce

zda ruka hráče byla v přirozené pozici odpovídající pohybu hráče

zda se hráč snažil předejít tomu, aby se mít dotkl jeho ruky

zda hráč měl možnost kontaktu ruky a míče předejít

zda nepoužil ruku nebo paži k úmyslnému zahrání míče O přestupek se nejedná, když míč je nastřelen na ruku, kterou má hráč u těla

hráč po souboji o míč upadne na míč nebo se po pádu nechtěně dotkne míče rukou

hráč se po pádu na zem snaží vstát, přitom se rukou opře o zem a míč se zastaví o jeho ruku

hráč si instinktivně a reflexním pohybem chrání před prudce vystřeleným míčem choulostivé části těla, např. obličej, genitálie, ale i hrudník

míč se odrazí od ramena hráče

při odkopu míče si hráč nastřelí vlastní ruku

Nedávno však pravidlová komise Evropské fotbalové unie (UEFA) výklad rozšířila o tzv. obranný zákrok, že pokud si hráč při odvracení míče hlavičkuje do vlastní ruky, nejedná se o přestupek. Výklad Mezinárodní fotbalové federace FIFA však nemusí být stejný.

Pokud vezmeme konkrétně Rojův zákrok, jde o spornou záležitost. Míč mu o hlavu jen lehce lízl, pak mu spadl na ruku. Pokud by mu centr narazil přímo do ruky, je to jasná penalta. U Roja to bylo něco mezi.

Za porušení pravidla při hře rukou se považuje úmysl, ale rovněž zahrání míče rukou z nedbalosti, neopatrnosti nebo nedostatečné předvídavosti následků boje o míč. A to se klidně může aplikovat na případ Roja. Neopatrnost a nedostatečná předvídavost, ruka od těla. Stejně tak můžeme říct, že šlo o přirozený pohyb, takže nejde o pokutový kop.

Takže měl Cakir nařídit pokutový kop? Je možné, že FIFA a její pravidlová komise IFAB před samotným šampionátem v Rusku na semináři mohla zpřesnit či změnit výklad pravidel. Mohlo dojít k drobným nuancím, které však mohou řízení zásadně měnit. Co se týče komunikace v souvislosti s rozhodčími, je ze strany FIFA takřka nulová.

„Jasná penalta. Máme video, aby se pískalo správně. A když se tak neděje, není pro video důvod,“ řekl nigerijský záložník Viktor Moses.

„Chápu, že pro rozhodčího je těžké správně interpretovat pravidlo o ruce,“ řekl nigerijský trenér Gernot Rohr.

Výklad zakázaného a dovoleného hraní rukou ve fotbale je velmi složitý, je tam spoustu prostoru na oba verdikty, tzv. šedá zóna. A sudí si je většinou obhájí, ať už rozhodne jakkoli.

„Když jsem se rozhodčího ptal, proč to není penalta, tak nevěděl. Jak je to možné,“ divil se Mikel. „Asi nám sudí nechtěl písknout druhou penaltu,“ připomněl.

Cakir si k nařízení penalty pro Nigérii vybral z několika sporných zákroků, které se za zápas v pokutových územích stanou, ten Mascherana v úvodu druhého poločasu.

Argentinský záložník při rohu držel Baloguna. Cakir možná kompenzoval situaci ze závěru první půle, kdy Rojo odehrál míč vysokou nohou a navíc zasáhl Iheanacha do hlavy.

„Velkým zemím se pomáhá. U malých zemí ať si každý udělá obrázek sám,“ rýpl si Moses.

Na záhadný výklad hraní rukou málem doplatili Portugalci. V jejich posledním utkání ve skupině paraguayský sudí Cáceres po zhlédnutí videa nařídil penaltu pro Írán ve chvíli, kdy Cédric Soares prohrál vzdušný souboj a míč z hlavy protivníka se mu svezl po paži.

Portugalský obránce byl zády k souboji, míč mu na ruku spadl z bezprostřední blízkosti. „Teď abychom měli strach, že vám ve vápně odpískají věci, které nemůžete ovlivnit,“ poznamenal Cédric Soares.