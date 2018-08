Když nemáte dva metry, musíte mít rychlé nohy, říká jablonecký kat Slavie Hrubý

JABLONEC NAD NISOU Víkendové 5. kolo první ligy jednoznačně patřilo gólmanům. Brankář Příbrami Milan Švenger čaroval na Spartě, karvinský Martin Berkovec zase zlikvidoval penaltu plzeňskému kanonýrovi Michaelu Krmenčíkovi. Hvězdou kola ale byl jablonecký gólman Vlastimil Hrubý.

Jablonecký brankář Vlastimil Hrubý opětovně ukázal, že to na Slavii umí. V květnu se podílel na tom, že si Severočeši překvapivou výhrou v Edenu (3:1) zajistili přímý postup do základní skupiny Evropské ligy.

V sobotu pak vynikajícím výkonem pomohl k další výhře na stejném místě, tentokrát 2:0. Milanu Škodovi zneškodnil penaltu, vyrazil i dvě gólovky Janu Sýkorovi a udržel první čisté konto v sezoně.

„Měl jsem štěstí, navíc Škodu jsem měl u penalty přečteného,“ řekl pro Lidové noviny 33letý Hrubý.



Zleva Lukáš Masopust z Jablonce při souboji s Janem Sýkorou ze Slavie.

Vlasto, čím to je, že se vám v Edenu a především pod zaplněným kotlem domácích tolik daří?

Asi tím, že podobný typ stadionů mám v oblibě. Mám rád, když je na plné tribuny. Dostanu se rychle do varu, a když předvedu nějaký kvalitní zákrok, dostane se do mě adrenalin a je to úplně jiné než na prázdném stadionu. Mám to v Edenu rád, i když na mě něco řvou nebo na mě pískají.

Navíc jste pod zmíněnou severní tribunou chytil penaltu Škodovi...

Měl jsem kus štěstí, vždyť se říká, že se penalta dá jen špatně kopnout. Na druhou stranu jsem ho měl přečteného. Náš trenér brankářů Michal Špit nám před každým zápasem říká, kdo kam kope, ukazuje videa. A to mi v tomto případě hodně pomohlo.

Ještě možná lepší byly vaše zákroky proti gólovkám Sýkory. Zejména ten první byl z kategorie zázračných...

Zase v tom byla trocha štěstí. Sice mi to kopl do protipohybu, ale kopnul to pro mě do dobré výšky a neměl jsem to úplně daleko od ruky. U té druhé šance jsem ho přečetl, věděl jsem, že to budu dávat na zadní tyč. Je jasné, že kdybych dostal gól, pak by bylo hodně těžké udržet alespoň remízu.

V závěru vás zachránilo břevno a pak odkopem z brankové čáry spoluhráč Masopust. Těší hodně první čisté konto sezony?

Tak každé čisto konto potěší, ale důležité je, že jsme vyhráli. Byl bych samozřejmě naštvaný, kdybych o čisté konto už potřetí v řadě přišel v 90. minutě, ale nevadilo by mi to tolik jako před dvěma týdny ve Zlíně, kde jsme přišli o výhru.

Po zápase vás experti chválili, že nižší vzrůst nahrazujete výbornými reflexy, které máte nejlepší v lize. Jak se to poslouchá?

Samozřejmě jsem za to moc rád. Když nemáte dva metry, musíte mít rychlé nohy, abyste výšku nějak dohnal. Byla to vždycky moje přednost, ale někdy vám ani seberychlejší nohy nepomohou.

Podobné postavy jako vy je i jablonecký odchovanec Milan Švenger, který podobným stylem zlikvidoval několik gólových šancí Sparty.

Viděl jsem, že tam měl několik výborných zákroků. Je na tom stejně jako já, hodně rychlý na nohách a věřím, že se také chytil hned první zlikvidovanou šancí. Přeju mu, aby se mu v Příbrami dařilo.

V zimě přišla do Jablonce jako vaše konkurence jednička Jihlavy Jan Hanuš, vy jste ho však ve výborném jabloneckém jaru do brány nepustil a zdá se, že jste nyní neotřesitelnou jedničkou...

S Honzou máme dobrý vztah. Může za mě kdykoliv naskočit, ale jsem samozřejmě rád, že jsem si zasloužil důvěru pana Rady.

Jablonec si poprvé v historii zahraje základní skupiny Evropské ligy. Jak moc se těšíte?

Těším, hodně, ale pořád je to ještě měsíc, než vše začne. Teď je hlavní liga a my chceme vyhrávat. V neděli nás čeká doma Olomouc a my stejně jako proti Slavii chceme využít toho, že hraje ve čtvrtek poháry.