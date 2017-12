Když Lakers blahořečí svou legendu. Kobe, tys byl nejlepší, uznal i Magic

Jedna z ústředních sportovních postav přelomu tisíciletí se dočkala blahoslavení. Kobemu Bryantovi se od basketbalových Los Angeles Lakers dostalo pocty v podobě vytažení dresu ke stropu haly Staples Center. A dokonce šlo o rekord, protože kvůli Kobemu vyřadili Lakers poprvé historii dvě čísla najednou.

Na soupisce Lakers oficiálně končí osmička, kterou nosil Bryant v úvodu kariéry. A také čtyřiadvacítka, s níž hrál od roku 2006 až do konce kariéry na jaře 2016.

Až 650 dolarů oficiálně fanoušci zaplatili za zápas NBA mezi Lakers a úřadujícími šampiony Golden State Warriors (114:116 po prodloužení),ale celý večer byl o Kobem a jeho dresech.

Už před utkáním prohlásil trenér hostujícího týmu Steve Kerr, že on i jeho hráči budou o poločase sledovat show připravenou pro Bryanta a fanoušky. Že je nesmysl, aby se svým týmem seděl v šatně a rozebíral první poločas.

Snad každý v hale měl na sobě aspoň jeden kousek oblečení upomínající na Bryanta. Vedle dresu, kšiltovky, bot či trička si fandové mohli koupit speciální drony, které se před utkáním prodávaly.

Oslava Kobeho Bryanta a vyřazení jeho čísel 8 a 24 ze soupisky Los Angeles Lakers:



Kobe seděl v průběhu prvního poločasu v první řadě přímo u středového kruhu obklopen manželkou Vanessou a třemi dcerami. V černém obleku, s černou kravatou a s rašícím vousem.

O přestávce žádný z fanoušků neopustil své místo a všichni sledovali velké představení. Nejprve mluvil president klubu a bývalý hvězdný hráč Earvin Magic Johnson, který Kobeho označil za nejlepšího hráče Lakers všech dob.

Po něm si vzala slovo se svým projevem majitelka slavného klubu Jeanie Bussová, jež se při proslovu rozplakala. Tleskaly legendy klubu jako Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Shaquille O’Neal, James Worthy, Derek Fisher, Lamar Odom. Nedorazil jen trenér Phil Jackson. Pak už si vzal slovo Bryant.

„Není to o mých dresech. Ale o těch, které tam visely předtím. Inspirovaly mě, abych hrál na vysoké úrovni,“ prohlásil Bryant. Řekl také, že basketbal nebyl jen součástí jeho života, ale celý jeho život.

„V těch chvílích, kdy se mi nechtělo vstávat brzy ráno a tvrdě na sobě pracovat. Ve chvílích, kdy jsem byl tak unavený, že jsem myslel, že nevstanu, vzpomněl jsem si na svou rodinu, která se mnou počítá, na fanoušky a novináře, kteří od mě očekávají každý večer velké věci. V tu chvíli si uvědomíte, že tohle je ten sen, který jsem si vysnil. Když to přijmete, dosáhnete něčeho velkého,“ dodal Bryant a ukázal na dresy visící u stropu.

Že se Bryant této pocty dočká, bylo jasné. Dlouho se však řešilo, jestli Lakers vyberou k vyvěšení číslo 8, nebo 24. Nakonec rozhodli šalamounsky. Vsadili na obě čísla a zřejmě správně.

Osmičku si Kobe zvolil na začátku kariéry. Je to číslo, se kterým hrál v dětství v Itálii, kde působil jeho otec. Po deseti sezonách přešel na 24 z části kvůli marketingovým důvodům, ale on sám to bral za čistý štít po odchodu O’Neala z týmu, po obvinění ze znásilnění a dalších potížích.



Statistický server basketballreference.com kariéru Kobeho rozdělil na dvě poloviny a jak číslu 8, tak číslu 24 podle statistik a úspěchů vypočítal vyšší než 99procentní pravděpodobnost uvedení do Síně slávy.

„Pro mě by bylo těžké si jedno číslo vybrat. Kdyby hrála osmička poté, co si 24 přetrhla achilovku, asi by vyhrála osmička. Kdyby hrála čtyřiadvacítka s osmičkou poté, co si osmička zranila rameno, vyhrála by čtyřiadvacítka. Ale asi bych zvolil 24, protože to pro mě byla těžší část kariéry, kdy jsem hrál se spousto zraněním a hnala mě blízkost konce,“ řekl Bryant.

Fanoušci si budou navždy pamatovat hlavně jeho neskutečné střelecké výkony, díky kterým se v sezoně 2005/06 stal nejlepším střelcem ligy s osmým nejlepším průměrem historie 35,4 bodů na utkání, dosáhl tehdy na druhý nejlepší střelecký počin všech dob 81 bodů v jediném utkání.

Nakonec se zařadil na třetí místo tabulky střelců NBA s 33 643 body. A nikdo jiný nezakončil kariéru šedesátibodovým představením, jako to zvládl Bryant loni proti Utahu.