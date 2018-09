Bravo pane sudí, výkon z Edenu si můžete nechat zarámovat. A video konečně nebylo k ničemu

Hlavní sudí Petr Ardeleanu, rodák z Tachova, který je považován za jednoho z hlavních koní Romana Berbra, zvládl duel Slavia - Plzeň na jedničku a tentokrát se pochlapili i sudí za videem, kteří správně vyhodnotili většinu sporných situací.

Po pátečním zápase 7. kola Fortuna ligy mezi Spartou a Duklou se naštvanost fanoušků na rozhodčí a především videosudího znovu zvýšila.

Sudí Ondřej Pechanec ve 43. minutě přehlédl za stavu 0:0 evidentní hru rukou Martina Frýdka v pokutovém území a penaltu nenařídil ani po konzultaci s videorozhodčím.

Sparta hned vzápětí sama skórovala a nakonec celý zápas vyhrála 2:0.

Další kopanec videosudího po zjevných přešlapech v duelech Plzeň - Zlín a Plzeň - Mladá Boleslav proto nevěštil nic dobrého před sobotním šlágrem mezi Slavií a Plzní.

Na zjevné hraní rukou Martina Frýdka se podívejte ZDE:

To je směšný ta Sparta.... a celá česká liga to to video nemusíme mít pic.twitter.com/fgPII91C4s — Karel (@banikovecsc) 31. srpna 2018

Jenže hlavní sudí Petr Ardeleanu, rodák z Tachova, který je považován za jednoho z hlavních koní Romana Berbra, zvládl duel na jedničku a tentokrát se pochlapili i sudí za videem, kteří správně vyhodnotili většinu sporných situací.

Ardeleanu pískal podobně vypjatý duel vůbec poprvé a ukázal komisi sudích, že se ho nemusí bát nasazovat na duely typu derby pražských S či jejich zápasy s Plzní nasazovat.

Přestože přijel s vizitkou muže, který plzeňským fotbalistům určitě neublíží, nebál se proti ní dvakrát během jedné minuty nařídit pokutový kop a ještě za zcela zjevný faul vyloučit po druhé žluté kartě kapitána Viktorie Romana Hubníka.

A k tomu přidal po žlutých kartách i vztekajícím se viktoriánům Davidu Limberskému a Matúši Kozáčikovi.

Ano, sudím se dá vyčíst, že neposoudili jako faul slávisty Simona Deliho na Michaela Krmenčíka v úvodu duelu a neocenil jej žlutou kartou a přímým kopem. A také fakt, že odpískali neexistující ofsajd Stanislava Tecla, který za stavu 2:0 skóroval.



Přesto jinak zápas zvládli a nijak výsledek duelu neovlivnili. A to včetně videosudího. A takhle by to mělo být v každém zápase. Aby se přestalo mezi fanoušky říkat, že zavedení videorozhodčího je k ničemu.