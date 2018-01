Kdybych tu šanci proměnil, mohl by to být jiný zápas, říká Nečas po semifinále

Kanada byla nad síly české dvacítky. I přes sympatickou první třetinu nedokázala parta kolem Martina Nečase svého kanadského soupeře potrápit víc. Sám Nečas měl na hokejce vedení o dva góly, trefil však pouze břevno. Česká hokejová reprezentace do dvaceti let padla 2:7 a bude v pátek bojovat o bronzové medaile.

Martine, jak bezprostředně po utkání hodnotíte semifinále proti Kanadě?

Určitě těžce, porážka byla vysoká.

První třetina byla ale jinak velmi povedená…

První třetina byla dobře odehraná. Měl jsem v ní i šanci, kdy jsem mohl dávat do prázdné branky, ale trefil jsem břevno. Kdybych ji proměnil, mohl to být úplně jiný zápas.

Co se tam stalo?

Trošku mi skočil puk a já ho ideálně netrefil. Měl to být gól, ale to se v hokeji stává. Je to škoda.

Utkání jste ale otevřeli vstřeleným gólem. U branky Filipa Zadiny jste asistoval, jak jste celou akci viděl?

Jeli jsme dva na dva, já jsem mu dal puk a Záďa vystřelil do středu. Přejel jsem před gólmanem a Filipova střela tam zapadla.





Soupeř využil následně tři přesilové hry, bylo těžké rozjetou Kanadu zastavit?

Ano, ale dalo se s nimi hrát. Druhou třetinu jsme však neodehráli dobře, to musíme zlepšit. Zbylé třetiny byly dobré.

Právě druhá třetina patřila Kanadě, jaký je váš komentář k této části hry?

Druhou třetinu nás jasně přehráli. Nastoupili jsme jako úplně jiný tým, nehráli jsme dobře a zbytečně jsme se nechávali vylučovat.



S čím jste šli do třetí periody? Připravovali jste se již na zápas o bronz?

Ve třetí třetině jsme měli všichni podobný ice-time, měli jsme rychlá střídání, šetřili jsme síly. Snažili jsme se ale dát ještě nějakou branku. Poslední třetina skončila 1:1, což je dobrý výsledek vzhledem k utkání o třetí místo.



V něm vás čekají Američané, jaký zápas očekáváte?

Hrají tady dobrý hokej. Bude to podobný tým jako Kanada. Musíme se na ně připravit, už jde o mediali. My ji chceme a uděláme pro to všechno.



Jaký tedy bude klíč k bronzové medaili?

Musíme hrát naši hru, kterou jsme tu celý turnaj předváděli. Musíme se vyvarovat třetin, jako byla právě ta druhá proti Kanadě, nesmíme být vylučování. Důležité bude přidat do hry české srdíčko a tu medaili urvat.