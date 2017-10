Kdy konečně bude Jágr hrát? Až v pátek. Zatím pomáhá k výhrám radami

ANAHEIM Tolik očekávaný návrat Jaromíra Jágra na led se opět oddálil. V pondělním zápase v Anaheimu byl v týmu jen v roli konzultanta a svými radami pomohl Calgary k výhře 2:0, čímž Flames prolomili více než 11 let dlouhou a 29 zápasů trvající sérii proher na ledě Ducks. Jágr bude pouze na tribuně i ve středečním duelu v Los Angeles, zasáhnout by měl až do pátečního domácího zápasu s Ottawou.

„Byl to od nás dnes úžasný zápas. Samozřejmě jsme měli tu negativní sérii v hlavách, v naší organizaci se o této sérii porážek vědělo. Ale všechno jednou musí skončit, jsme rádi, že máme dva body a už tuto kuriozitu nemusíme řešit,“ liboval si kouč Flames Glen Gulutzan.



„Naše přesilové hry dnes rozhodly. Jsem rád, že jsem týmu pomohl překonat tenhle kopaček jménem Anaheim,“ smál se po duelu brankář Mike Smith, který vychytal své 34. čisté konto v NHL a byl vybrán za první hvězdu zápasu.



Jágr sice ani ve třetím zápase za Calgary nehrál, byl ale vidět na předzápasovém tréninku, na němž si k dlouhému pohovoru pozval 19letého útočníka Matta Tkachuka.

Možná mu připomínal, že když hrál Jágr v Honda Center naposledy, jeho Florida tehdy v Anaheimu vyhrála 4:1 a český útočník dal vítězný gól.



Poté si Jágr popovídal i s koučem Gulutzanem a dohodli se, že nastoupí až v pátek před domácím publikem.

„Máme definitivní plán, kdy nastoupí. Někdy jindy vám o tom našem plánu řekneme více. Jaromír ale teď vypadá opravdu velice dobře. Začíná nabírat na rychlosti,“ řekl trenér Flames o svém o půl roku mladším svěřenci.