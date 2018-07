Kdy, když ne letos? Frooma láká legendární cyklistický Grand Slam

Le Grand-Bornand (od našeho zpravodaje) Je to bláznivý nápad? Lídra týmu Sky Chrise Frooma vábí jedinečná trojice triumfů na Grand Tour v jednom roce.

Ta výzva vypadá nesplnitelně, mimo dosah schopností a výdrže lidského těla.

Dosáhnout na kalendářní cyklistický Grand Slam.

Ovládnout v jediné sezoně Giro, Tour i Vueltu.

Znamená to pokořit celkem 10 195 kilometrů, neustále se rvát na špici, v horách, na kostkách i šotolině a posbírat při tom růžový, žlutý i červený dres šampiona, přestože mezi jednotlivými závody bude vašemu tělu dopřán vždy jen měsíc na vzpamatování se.

Mission Impossible?

Přesto Chrise Frooma láká. Had pokušitel se zahryzl do jeho mysli.



Kdy, když ne letos?

A kdo, když ne on?

Giro už ovládl. V salbutamolové kauze byl očištěn. Na Tour drží solidní pozici. S Vueltou původně nepočítal, ale plány se patrně mění.

„Bude záležet na tom, jak se Chris bude cítit v Paříži. Pokud Tour vyhraje, pak je více pravděpodobné, že zkusí i Vueltu,“ říká Nicolas Portal, sportovní ředitel týmu Sky.

Co na to Froome?

Skutečně se vydá i do Španělska?

Neřekne ani ano, ani ne. Naoko peskuje reportéry: „Hej, jsme uprostřed Tour, nechte mě ji nejdřív dojet. Také čekáme další přírůstek do rodiny. Až potom začnu přemýšlet o Vueltě. Možnost, že ji pojedu, existuje. Ale nikde to zatím není tesané do kamene.“

Kvůli extrémní náročnosti současných podniků Grand Tour se takřka všichni přední vrchaři rozhodují vždy jen pro dva z těchto tří závodů ročně. V posledních 10 letech evidujeme pouze dvě výjimky. Celý trojblok z elity objeli za sezonu Španělé Sastre v roce 2010 (8. na Giru, 20. na Tour, 7. na Vueltě) a Valverde předloni (3. – 6. – 12.).

„Chtěl jsem to jednou zkusit, ale zjistil jsem, že nelze zvládnout na špičkové úrovni všechny tři závody,“ tvrdí Alejandro Valverde. I tak byla jeho tehdejší bilance obdivuhodná, vždyť na Tour a Vueltě navíc pomáhal Quintanovi a sám v dotyčné sezoně vyhrál sedm závodů.



Jen Raphaël Geminiani a Gastone Nencini se před více než půl stoletím dokázali umístit v Top 10 na všech třech Grand Tour sezony.

Froome chce mnohem víc.

Třikrát vyhrát.

Ta výzva čnící před ním je cyklistickým Everestem.

Sky: Dostane plnou podporu

V tenise na kalendářní Grand Slam dosáhli dva muži: Don Budge (1938) a Rod Laver (1962 a 1969). V golfu vyhrál všechny čtyři majory Bobby Jones v roce 1930, v moderní éře však je maximem nekalendářní Grand Slam v podání Tigera Woodse v letech 2000 a 2001.

O cyklistický sezonní Grand Slam se naopak nepokusili ani takový notorický milovník neustálého závodění, jakým byl Eddy Merckx, a už vůbec ne Lance Armstrong.

V Beskydech žijící Australan Adam Hansen sice absolvoval od roku 2011 rekordních dvacet závodů Grand Tour v řadě, ten je však nejezdil s ambicemi na přední příčky v celkové klasifikaci. Na letošní Tour poprvé po sedmi letech chybí. „Už jsem potřeboval jedno klidné léto, bez stresu a s vlastním, domácím jídlem,“ vysvětluje.

Před čtyřmi lety miliardář Oleg Tiňkov nabídl tehdejší „Velké čtyřce“ jezdců Froomovi, Contadorovi, Quintanovi a Nibalimu, že jim dá milion dolarů, pokud se v roce 2015 všichni zúčastní všech tří Grand Tour.

„Mohou si z toho milionu každý vzít 250 tisíc nebo se dohodnout, že celá částka připadne nejlepšímu z nich. To je na nich,“ říkal.

Alberto Contador, jezdec jeho týmu Tinkoff, byl údajně pro. Zbylí tři nikoliv. A tak Contador po 1. místě na Giru a 5. místě na Tour posléze na Vueltu ani neodjel.

Froome loni konečně dosáhl na vytoužený double Tour–Vuelta. „Už máme know how, jak Chrise ideálně připravit na dvě Grand Tour po sobě,“ soudí Portal.

Dokážou však tento model přizpůsobit i pro tři třítýdenní závody?

„Věříme, že ano. Přestože je tam pochopitelně spousta ale...“

Portal se pousměje. „Příležitost zkusit to motivuje celý tým. Všichni máme srdce závodníků. Sport je o výzvách. Každý chce dosáhnout na ten úplně nejvyšší vrchol. Pokud do toho Chris půjde, dočká se plné podpory nás všech. Je to na něm.“