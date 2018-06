Kdy jindy, když ne teď. Angličtí fotbalisté neberou na MS nic jiného než titul

PRAHA Tak teď už to konečně vyjde. Jako pokaždé se fanoušci v Anglii utěšují, že tentokrát jejich fotbalová reprezentace postoupí na velkém turnaji alespoň do semifinále. Naposledy se to přitom „třem lvům“ povedlo na domácím Euru 1996, na světovém šampionátu dokonce před 28 lety.

Jenže tentokrát příznivci Albionu vzývají obrodu anglického fotbalu, která má vrcholit.

Loni totiž Angličané vyhráli mistrovství světa hráčů do 17 i do 20 let a na evropském šampionátu hráčů do 21 let triumf mladým ostrovanům jen těsně unikl.



Trenér seniorského týmu Gareth Southgate, shodou okolností muž, který v penaltovém rozstřelu v semifinále zmíněného ME 1996 proti Německu jako jediný selhal, je proto v Anglii pod velkým tlakem.

Celá země totiž žije očekáváním v podobě úspěchu i u Southgateových chlapců a především věří, že nedopadnou stejně jako před dvěma lety na evropském šampionátu ve Francii, kde v osmifinále ostudně vypadli s Islanďany.

Southgate je přitom v roli spasitele coby náhradník. Po Royi Hodgsonovi totiž tým po Euru přebral Sam Alardyce, kvůli jeho korupční kauze však výběr v rozjeté kvalifikaci přebral právě sedmačtyřicetiletý Southgate.

A vede si dobře. Bojem o mistrovství světa prošel jeho tým bez porážky a bez prohry je i v posledních devíti zápasech, když naposledy porazil dalšího účastníka šampionátu, Nigérii, 2:1. Neprohrál ani s největšími favority turnaje v Rusku: Brazilci ani Němci.

„Máme mladý tým, ale je tam i řada mezinárodně ostřílených borců. Proto si myslím, že by měl být dobře vyvážený, co se týče zkušeností, charakteru i jednotlivých postů,“ prohlásil Southgate po své nominaci, v níž překvapivě vynechal dlouholetou, ale často chybující brankářskou jedničku Joea Harta.

Přednost dostali Jack Butland, Jordan Pickford a Nick Pope, kteří přitom mají dohromady jen devět reprezentačních startů.

Southgate se navíc rozhodl, že kapitánem týmu zvolí svého nejlepšího útočníka Harryho Kanea, i když mu je teprve 24 let.

Být kapitánem na MS se přitom nepovedlo ani takovým veličinám jako Wayne Rooney či John Terry. Trenér Angličanů se tak rozhodl proto, že Kane přenáší své sebevědomí na celý tým.

„Ten turnaj chceme vyhrát. Všechno ostatní by nebylo dost dobré. Že jsme mladí, není žádná výmluva. Přece tu nebudu sedět a tvrdit vám, že to nezvládneme. Máme na to. Víme, že nejsme favorité, ale to nic neznamená. Podívejte se na jízdu Liverpoolu v Lize mistrů,“ podotkl kapitán Angličanů.

Jeho tým čeká před MS ještě zítřejší přípravný zápas s Kostarikou, 18. června už však vstoupí do šampionátu zápasem s Tunisany.

Dále se utkají s Panamou a na závěr se spolufavoritem skupiny G Belgií. Udrží se na vítězné vlně i během šampionátu?