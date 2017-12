Laťka je to vysoká. Jistě srovnatelná s nejlepšími výkony Katařana Baršima. 100 bodů zkrátka v hokejové NHL zvládnou nastřádat jen hráči světové extratřídy. Do Vánoc se k jejímu překonání odrazilo hned pět borců, včetně českého útočníka Jakuba Voráčka. Zdolá někdo z nich ostře sledovanou hranici?

Stovka?

Kdo pokořil stovku od podzimu 2010? 2011- Daniel Sedin 2012 - Jevgenij Malkin 2014 - Sidney Crosby 2016 - Patrick Kane 2017- Connor McDavid

Ta je i pro největší mistry v umění přesné střely a chytré nahrávky v poslední době prakticky nedosažitelná.

NHL za uplynulých sedm sezon viděla jen pět úspěšných pokusů o pokoření této uznávané mety, letos to zvládl pouze fenomenální Kanaďan Connor McDavid.

Nyní se ve výškařském sektoru nadějně šroubuje k laťce pět hokejistů. Kromě Voráčka i dva sehrané tandemy - John Tavares s Joshem Baileym z New York Islanders a také Steven Stamkos s Nikitou Kučerovem.

Ti táhnou Tampa Bay a druhý jmenovaný vede čelo ligové produktivity i závod o nejlepšího kanonýra NHL.

Sám Kučerov to vysvětluje prostě, má zase k ruce právě Stamkose. „Většinu minulého ročníku mi spoluhráč jeho kalibru chyběl.“ Společně podnikají úchvatné zteče, jejich útočné výpady berou dech.

Kučerov už stihl dosáhnout na hranici 50 bodů. Za pouhých 34 zápasů. Od roku 2005 se stejný počin přihodil v zámořské soutěži jen desetkrát (!).

Nejen pětici zmíněných hokejistů pomáhá k častějšímu skórování a sbírání asistencí přísnější metr rozhodčích. Především sekání se píská mnohem přísněji. Až třikrát častěji.



Právě různé „sekerky“ se postupně staly patologickým jevem NHL, a tak se před aktuálním ročníkem vedení ligy rozhodlo tuto situaci řešit. Přibylo trestů, šancí a gólů, ubylo zlomených prstů.

Více prostoru nejlépe využívají pochopitelně ti nejnadanější forvardi. A byť se v nedávných zápasech zastavil příval gólů a červené světlo se na stadionech nerozsvěcí tak často jako v říjnu a listopadu, hvězdy sbírají body dál.



Voráček i tak pochybuje, že na stovku dosáhne.

„Upřímně si nemyslím, že bych ji mohl překonat. Podívejte se na poslední roky, před dvěma lety to dokázal akorát Kane, rok zpátky McDavid. Možná jsem teď pár zápasů na bodové vlně, ale nevydržím to celou sezonu,“ zmenšuje očekávání syn kladenského hokeje.

Možná si tolik nevěří, protože nemá stálého parťáka. Ve Philadelphii už nesázejí na sehrané duo Voráček, Giroux. Hvězdy rozdělili, aby lépe šlapal celý tým.

Na kolik bodů mají rozehráno? 1. Nikita Kučerov na 120 bodů 2. Steven Stamkos na 108

3. John Tavares na 105 4.Josh Bailey na 105 5. Jakub Voráček na 101

Přitom právě kvalitní spoluhráč je při honbě za Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hokejistů NHL i za stobodovou hranicí klíčový.

Tento postřeh podporuje i Wayne Gretzky: „Když chce ovládnout tabulku produktivity, potřebujete k sobě ideálního parťáka, k němuž pasujete. NHL je příliš náročná na to, abyste to dokázal sám o sobě. To právě tandem s někým vás posune na jinou úroveň.“

Gretzky přidává příklady sehraných párů: „Můžete jít zpátky do historie a připomenout Gilberta Perreaulta s Rickem Martinem, Gordieho Howea s Tedem Lindsaym, případně mě a Jarriho Kurriho.“

Mladším fanouškům se vybaví Henrik a Daniel Sedinové, Patrick Kane s Artěmijem Panarinem, nebo třeba McDavid s Leonem Draisaitlem.

Kučerov a Tavares daný předpoklad splňují. Jeden má Stamkose, druhý Baileyho.

Hlavně dvojice T+B v předvánočním čase excelovala, brala alespoň po dvou bodech pětkrát po sobě. Něco takového dokázal hráč v dresu NY Islanders naposledy před 23 lety (Pierre Turgeon). „Prostě jim to klape,“ chválí je spokojený kouč Doug Weight.

Mimochodem, loni před Vánocemi neměl k pokoření stovky nakročeno nikdo. Čtyři cílili alespoň na 90 bodů. Pro srovnání, letos je jich čtyřikrát tolik. V NHL díky tvrdšímu postihu faulů hokejkou zase září talent naplno.

Do konce ročníku sice zbývá ještě více než polovina utkání, nicméně těžko všech pět „výškařů“ zvolní. Spíše se stanou horolezci, k vrcholu se budou posouvat tu drobnými šlépějemi, tu razantními kroky.

Kolik jich stane až na hokejovém Everestu? Držte se Gretzkého a vsaďte si alespoň na jednu ze sehraných dvojic.