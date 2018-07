Kdo ukončí dlouhé čekání na semifinále? Švédové čeká evropská bitva s Anglií

SAMARA V sobotním třetím čtvrtfinále mistrovství světa v Rusku se v Samaře utkají fotbalisté Švédska a Anglie a oba celky se pokusí po dlouhé době postoupit do bojů o medaile. Seveřané si semifinále naposledy zahráli na šampionátu 1994 a výběr Albionu dokonce ještě o čtyři roky dříve. My vám souboj nabídneme v podrobné on-line reportáži do 16:00 hodin.

Angličané v osmifinále proti Kolumbii na čtvrtý pokus poprvé vyhráli na světovém šampionátu penaltový rozstřel a cítí, že se před nimi v Rusku otevírá velká šance. Na finále a světové zlato čeká „kolébka fotbalu“ od triumfu v roce 1966 už dlouhých 52 let.



„Udělali jsme tady na turnaji pokrok, ale dosud jsme ještě nedosáhli úspěchu. Všichni hráči jsou po úspěchu hladoví, ještě nechceme jet domů. Je možné, že takovou šanci už znovu mít nebudeme,“ řekl anglický trenér Gareth Southgate.



Jeho celek půjde do čtvrtfinále v roli favorita. Na světových šampionátech se oba týmy utkaly dvakrát a v letech 2002 i 2006 se zrodily remízy. V posledním vzájemném duelu v roce 2012 v přípravě zvítězili Švédové doma 4:2 čtyřmi góly Zlatana Ibrahimovice, který už ukončil reprezentační kariéru.

„Švédsko je další tým, s nímž nemáme dobrou bilanci. Roky je podceňujeme, přitom jsou brilantním týmem, který přesně ví, co chce hrát. Obrovsky je respektuji. Mají úžasné výsledky proti favorizovaným týmům s mnohem větší reputací,“ řekl Southgate.

„V minulosti jsem hrál dost zápasů proti Švédsku na to, abych zjistil, jak jsou silní. Vůbec jim nevadí, když nemají balon, strašně těžko se jim dávají góly. Pokud chceme vyhrát, musíme hrát na té nejvyšší úrovni,“ dodal bývalý anglický reprezentant.

Švédové naposledy hráli čtvrtfinále v roce 1994, kdy vybojovali bronz. Postup mezi nejlepší osmičku týmů na probíhajícím turnaji v Rusku od nich čekal jen málokdo a také proti Anglii budou outsiderem.

„Anglie má tým plný skvělých hráčů z Premier League. Zároveň mají Angličané ale i své vlastní démony a je na ně tlak. Myslím, že by pro ně bylo velkým fiaskem, pokud by vypadli se Švédskem,“ mínil záložník Sebastian Larsson, jeden z pěti švédských hráčů, kteří působí v Anglii.

Seveřané v pěti z posledních šesti utkání neinkasovali a na pevnou obranu budou spoléhat i v soubojích s anglickým kapitánem Harrym Kanem, který s šesti góly vede střeleckou tabulku turnaje.

„Anglie hraje v tempu, s velkým nasazením a vepředu má samozřejmě nebezpečného Kanea. Ale pokud budeme dobře bránit a budou se nám dařit protiútoky, můžeme dát góly,“ řekl švédský kapitán Andreas Granqvist, jemuž se těsně před utkáním narodil druhý potomek.

Švédům bude chybět kvůli trestu za žluté karty Mikael Lustig, v anglickém týmu visí nad startem několika lehce zraněných hráčů otazník. Problémy trápily i Kanea, ale měl by být v pořádku.