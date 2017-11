Kdo půjde z kola ven? Dva rváči a jeden klub. Chicago bude muset jednoho vyměnit

PRAHA Nikola Mirotič z Chicago Bulls neprožívá vůbec dobré období. Španělský reprezentant se těsně před začátkem sezony NBA na tréninku dostal do potyčky se spoluhráčem Bobbym Portisem, po které skončil se zlomeninami v obličeji a otřesem mozku v nemocnici. Teď to však navíc vypadá, že organizace Bulls v tomto konfliktu více straní Portisovi.

Bulls už před sezonou věděli, že letošní rok bude náročný. V létě se zbavili nespokojených hvězd Jimmyho Butlera a Dwyanea Wadea a rozhodli se stavět na omlazeném kádru v čele s čerstvě draftovným finským mladíkem Laurim Markkanenem.

V této sezoně tak byly ambice směřovaly místo výher k utvoření týmové chemie a stavění týmu do budoucna. Trenér Fred Hoiberg vyhlašoval v přípravě, jak celý tým šlape a všichni táhnou za jeden provaz. To se však rozpadlo doslova jednou ranou.

Sedmnáctého října se Mirotič s Portisem, kteří oba hrají na stejném postu, na tréninku pošťuchovali až začaly létat pěsti a Mirotič musel se zraněními v obličeji dokonce na operaci.

Portis byl vedením klubu suspendován na osm utkání a všechno načas utichlo.

Brzy se však ozval zraněný Mirotič s ultimátem. „Jestli mě chcete v týmu, musíte se zbavit Portise, nebo naopak,“ prohlásil.

Bulls podle zdrojů z klubu dokonce plánovali Mirotičovy rehabilitace v tréninkovém centru tak, aby se neměl žádnou šanci potkat s Portisem, kterého podle vlastních slov nechce ani vidět.

Mezitím uběhl osmizápasový trest pro Portise a on se vrátil do sestavy. Hned předvedl parádní výkon, když 21 body a 13 doskoky málem pomohl trápícím se Bulls k velkému obratu proti favorizovanému Torontu. I když nakonec Chicago prohrálo 114:119, Portisův výkon rozhodně zaujal.

Následoval souboj s Indianou a Portisových 20 bodů plus 11 doskoků a zápas se San Antoniem, jenž mladému pivotovi přinesl 17 bodů a šest doskoků. Pokaždé byl nejlepším střelcem i nejlepším doskakovačem svého týmu.

Při pohledu zvenku se zdá být jasné, že zbytek týmu by měl stát za Mirotičem, jenže ono je to prý jinak. Hráči týmu z města u jezera Michigan se shodují, že Portisovo jednání bylo nevhodné. Na druhou stranu však prý Mirotič působil v předchozích týdnech namyšleně a k ostatním spoluhráčům se choval nadřazeně, což se nikomu nelíbilo. Když pak Mirotič na Portise vystartoval na tréninku, dvaadvacetiletý Portis už měl zřejmě dost.

„Jen my víme, co se doopravdy děje v šatně. Teď je to Mirův problém,“ řekl rozehrávač Justin Holiday.

Portis se prý navíc pokoušel s Mirotičem spojit jak voláním, tak textovou zprávou, ale nedostal žádnou odpověď. Hráči se proto vesměs shodují, že odejít by měl ublížený Mirotič, i když to nikdo neřekne nahlas.

„Chci být tím nejlepším spoluhráčem, jak to jen jde. Moje role je přinést týmu energii z lavičky, když se nedaří. To ode mě trenér Hoiberg i spoluhráči očekávají. Jsem velmi soutěživý, snažím se hrát s velkou energií a spoluhráči mě za to snad mají rádi,“ řekl Portis po svém návratu do sestavy.

Mirotič má po zranění na palubovku ještě daleko, Chicago jej navíc může vyměnit až v polovině ledna (a pouze s jeho souhlasem), takže klubové vedení dostává ještě čas na řešení problému. Věčně ale vyčkávat nelze.