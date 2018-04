Kdo pojede na mistrovství světa? Otázek mnoho, Jandač na ně odpoví postupně

PRAHA Je to šest let, co čeští hokejisté naposledy přivezli medaili z mistrovství světa. V roce 2012 taktéž naposledy vyhráli bez ztráty bodu turnaj Euro Hockey Tour (EHT). Na tento úspěch navázali svěřenci kouče Josefa Jandače v Pardubicích, kde postupně zdolali 3:1 Finy i Švédy a v neděli pak 2:1 také Rusy.

„Bodový zisk a vítězství doma, to je určitě povzbuzující,“ komentoval triumf na Carlson Hockey Games Jandač.



Ten se navíc dočkal od publika velkých ovací už v průběhu souboje se sbornou. Důvod je nasnadě, před českými fanoušky vedl reprezentaci naposledy. Po mistrovství světa zamíří do bohaté KHL na lavičku Metallurgu Magnitogorsk.

„Že fanoušci skandovali moje jméno? Bylo to moc příjemné, navíc jsme porazili Rusa, což se vždycky počítá,“ glosoval přízeň z hlediště.

Moc dobře ví, že vše je pomíjívé. Především pak sláva a náklonnost fanoušků.

To hlavní teprve přijde.

Mistrovství světa startuje už příští pátek a Češi do něj vstoupí sobotním derby se Slovenskem.

Do té doby odehrají poslední přípravu – závěrečný turnaj EHT, který od čtvrtka do neděle hostí země obhájců světového zlata, Švédsko.

Právě na něm už by se měly všechny čtyři evropské mocnosti představit ve složení, které se bude nejvíce podobat výběrům pro vrchol reprezentační sezony.

Jak by mohla vypadat ta česká?

Toť otázka pro věšteckou kouli.

„Nyní je na nějaké hodnocení ještě brzo, do utkání jsme chodili v různých sestavách, soupeři také,“ poznamenal v neděli Jandač.

Zároveň ale alespoň trochu naznačil. Třeba tím, že oznámil trojici brankářů. Plánovanou jedničku Pavla Francouze a neméně kvalitního Dominika Furcha doplní David Rittich z Calgary. Ten zazářil výhrou nad Rusy, a kufry tak balí Patrik Bartošák.

„Pro mě je to super zpráva. Nyní bych rád ještě zabojoval o to, abych se dostal do branky i na šampionátu,“ ukázal dravost pětadvacetiletý rodák z Jihlavy Rittich.

Vedle toho je jisté, že do Švédska by mělo odcestovat deset obránců, otazníky visí nad Adamem Poláškem, Ondřejem Vitáskem a Vojtěchem Mozíkem.

Momentálně má Jandač v týmu beků třináct. A také devatenáct útočníků. Právě zde to budou nejspíše největší šachy.

O víkendu skončilo extraligové finále a s velkou pravděpodobností se k národnímu týmu připojí mladík Martin Nečas z mistrovské Komety. Stále ještě nejsou dohrány všechny série 1. kola play off zámořské NHL.

„Trochu mě štve, že Washington to proti Columbusu otočil,“ naznačil svoji hlavní zaoceánskou pozornost Jandač. V týmu z hlavního města USA hrají beci Jakub Jeřábek, Michal Kempný a střelec Jakub Vrána.

O něco jasněji by tak mohlo být zase dnes. Reprezentace se po dni volna sejde k tréninku v Praze před odletem do Skandinávie. Odehráno bude také šesté utkání mezi Washingtonem a Columbusem, kde vedou Capitals 3:2 na zápasy.

Vyvolené pro šampionát v Dánsku by pak měl Jandač oznámit příští pondělí. Plná soupiska pro MS čítá 22 hráčů do pole a tři brankáře.