Kdo je nepřítel ruského státu Rodčenkov? Autor dopingového koktejlu, schizofrenik i podivín

PRAHA Nikdo neví, kde momentálně pobývá, ale všichni se shodují. Pokud nebudou ruští sportovci v únoru soupeřit pod pěti olympijskými kruhy v jihokorejském Pchjongčchangu, bude to zásluhou Grigorije Rodčenkova. Kdo ale vlastně je bývalý ředitel Moskevské antidopingové laboratoře?

Geniální chemik, tak trochu podivín, dlouhou dobu velký oblíbenec ruského prezidenta Vladimira Putina.

Všechny tyto příměry lze spojit s osobou devětapadesátiletého Grigorije Michajloviče Rodčenkova, který byl mezi lety 2005 a 2016 šéfem moskevské antidopingové laboratoře.

Minimálně pro chemii měl geny už od svých rodičů, respektive maminky, bývalé špičkové sovětské lékařky. Rodčenkov byl navíc pilným a vzorným studentem jak na základní, tak střední škole, stejně jako později na Moskevské univerzitě. Ještě za studií se stal šampionem ruské metropole v běhu na 5000 metrů.

Rodčenkov sice šéfoval moskevské laboratoři až od roku 2005, pracoval zde ale už v letech 1985 až 1994. Že by zde pochytil základy pro svoji další činnost, kdy se z něj stal expert na krytí dopingu?



V jedenáctiletém mezidobí pracoval v petrochemickém průmyslu, hodně cestoval. Možná nyní lituje, že v této branži nezůstal.

Už před více jak dvěma lety se nad ním začala stahovat mračna. Ve chvíli, kdy světlo světa spatřila McLarenova zpráva o systematickém ruském dopingu, Rodčenkov byl prvním mužem na odstřel.

A to nejen obrazně, ale nejspíš i doslova. Zřejmě právě proto se sbalil a ze své vlasti se vytratil, aby zakotvil ve Spojených státech. Výměnou za ochranu vlastní osoby začal spolupracovat s vyšetřovateli Mezinárodní antidopingové kanceláře WADA.

A také s americkými novináři. Jak loni, tak letos promluvil o dopingu pro The New York Times. Také byl o něm natočený dokument jménem Icarus.

Jeho přátelé už nežijí

Že jeho obavy o vlastní život nebyly liché, potvrdily dny a týdny po jeho úprku.

Rodčenkovův deník Před několika dny zámořská média otiskla výňatky z Rodčenkovova deníku. Dle něj na státem řízený doping dohlížel Vitalij Mutko, ruský exministr sportu. Přítel prezidenta Vladimira Putina je nyní místopředsedou vlády, pod jehož kompetenci spadá opět především sport.

Některá ruská média označují deník za podvrh, protože nikdo si v dnešní době již podobné zápisky nevede. Jenže dle jiných zdrojů si skvělý chemik píše deník již od 80. let minulého století. Poslední stránky prý psal perem, které mu daroval loni zesnulý Kamajev.

Nejprve na infarkt umírá bývalý šéf Ruské antidopingové kanceláře (RUSADA) Vjačeslav Siněv, a o jedenáct dní později jeho následovník ve funkci, teprve dvaapadesátiletý Nikita Kamajev.

„Počkáme na sanitku, pak popíšu, kde to bolí,“ měl v polovině února roku 2016 říct Kamajev své ženě. „Nikdy jsem neslyšel, že by si stěžoval na problémy se srdcem. Možná jeho manželka věděla víc,“ řekl tehdy současný šéf RUSADA Ramil Charbijev.

Dle něj Kamajeva dopingová aféra hodně hryzala. Dokonce až tolik, že chtěl napsat knížku. Do té jej přemlouval právě Rodčenkov, kterému ale paradoxně Charbijev nemůže přijít na jméno.

Jenže je to opravdu až tak překvapivé? Příběh „ruského nepřítele státu“ a zrádce ukazuje, v jak shnilé společnosti se pohyboval. Ještě po zimní olympiádě v Soči, kde ovládli pořadatelé tehdejší pořadí národů, byl Rodčenkov za hrdinu.

Z hrdiny psanec

Od Putina dostal Řád přátelství jako uznání za práci, kterou před a během her pro Rusko odvedl. „Lidé oslavovali zlaté medaile našich sportovců a my seděli v laboratoři a měnili jejich vzorky moči,“ vzpomíná zpětně Rodčenkov.

Právě on na vše dohlížel, právě on vymyslel koktejl pojmenovaný ďjušes, který pomáhal ruským sportovcům. Co obsahoval? Tři zakázané podpůrné látky, které se zapíjeli alkoholem. Muži whisky, ženy martini.

Není bez zajímavosti, že šlo o stejné látky, kvůli jejichž distribuci skončila v roce 2012 na půl roku za mřížemi jeho sestra Marina. Že se k ní zakázané látky dostaly od Rodčenkova, není třeba dodávat. On sám se ale pobytu za mřížemi vyhnul tím, že se údajně pokusil ve vazbě o sebevraždu.

Dle psychiatrů trpí Rodčenkov schizofrenií, z hlavního obžalovaného se tak dostal v procesu se sestrou do pozice svědka.

Do stejné, jako je tento podivín a také puntičkář nyní v USA. Což ostatně štve Putina, který kritizuje WADA, že její zpráva je založená na výpovědi jediného svědka, i další vlivné ruské politiky a funkcionáře.

Dle bývalé ruské rychlobruslařky, která nyní sedí ve Státní dumě, Světlany Žurovové věděl Rodčenkov moc dobře, co dělá a jak dostat sportovce pod tlak.

Žurovová zároveň prozradila, že vedle vlastního deníku, který hraje v současné situaci jednu z hlavních rolí v celém případu ruského státem řízeného dopingu, psal Rodčenkov také erotické povídky.

Co se ještě v souvislosti s ním objeví? A jak dopadne příběh muže, na kterého Rusové vydali mezinárodní zatykač, který ale nyní nemusí Rodčenkova příliš trápit, protože jeho vlast nemá s USA smlouvu o vydávání osob?