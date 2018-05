Kdo čeká na české hokejisty ve čtvrtfinále? Pravděpodobně Kanada nebo Finsko

PRAHA Ani povinné vítězství nad Rakouskem (4:3) už nemohlo změnit nic na skutečnosti, že čeští hokejisté obsadí v základní skupině A světového šampionátu třetí místo. A že se pro čtvrtečním čtvrtfinále budou stěhovat z Kodaně do Herningu. Co ale není jasné, je skutečnost, proti komu nastoupí.

Zatímco „česká“ skupina je minimálně pro české barvy už celkem vyjasněná, v „béčku“ to může dopadnout ještě všelijak. Po pondělním programu mají jistotu postupu Američané, Finové a Kanaďané, jenže o tom, z jakých pozic do klíčového souboje turnaje vstoupí, jasno stále není. Stejně jako to, zda je doprovodí domácí Dánové, nebo Lotyši.

Právě ti v případě postupu do čtvrtfinále už s jistotou proti Jandačově partě nastoupit nemohou, protože ve skupině už mohou skončit nejlépe čtvrtí.

Pojďme si nyní nastínit možnosti českého týmu, již jistého třetího celku skupiny A, který čeká duel proti druhému ze skupiny B.

AKTUÁLNÍ TABULKA SKUPINY B 1. USA 6 4 2 0 0 37:10 16 2. Finsko 6 4 0 1 1 32:9 13 3. Kanada 6 3 1 1 1 29:12 12 4. Dánsko 6 3 1 0 2 13:16 11 5. Lotyšsko 6 2 1 2 1 15:16 10 6. Německo 6 1 1 2 2 16:17 7 7. Norsko 7 1 1 1 4 13:31 6 8. Korea 7 0 0 0 7 4:48 0

Zbývá odehrát úterní program skupiny B Finsko vs. USA (od 12:15 hodin)

Kanada vs. Německo (od 16:15 hodin)

Lotyšsko vs. Dánsko (od 20:15 hodin)

ČTVRTFINÁLE PROTI USA: Američané zatím procházejí šampionátem nejvíce suverénně, po bodu ztratili jen proti Kanadě a nečekaně také s Lotyšskem. Přesto nemusí skupinu vyhrát. K tomu, aby skončili druzí ale vede jediná cesta – jejich dnešní prohra s Finy po základní hrací době. Cokoliv jiného jim dává jistotu prvního místa a také toho, že ve čtvrtfinále je vyzvou Švýcaři, nebo Slováci.



ČTVRTFINÁLE PROTI KANADĚ: Kanaďané zatím nepodávají na šampionátu oslnivé výkony. Přesvědčivě zdolali jen Koreu, Nory a trochu překvapivě (s ohledem na další výsledky) také Dány. S Američany i Finy prohráli, pokaždé dostali navíc pět branek. K tomu, aby skončili druzí, musí dnes porazit Německo. A protože potřebují o bod více než Finové, musí spoléhat na zámořského rivala. Druzí ve skupině skončí je v případě, že polední duel USA – Finsko ovládnou Američané. Pokud nebudou Finové bodovat, stačí Kanaďanům ke druhé příčce i případná výhra v prodloužení.

ČTVRTFINÁLE PROTI FINSKU: De facto nastíněno už v předchozím odstavci. Finové skončí s jistotou druzí, pokud vyhrají nad Američany za dva body (výhra v základní hrací době je posune až na první místo). K udržení druhé příčky si mohou dovolit i prohrát v prodloužení, nebo za tři body. To ale v případě, že Kanada získá v zápase proti Německu vždy jen o bod více a současně, že Dánové nevyhrají za tři, nebo i dva body. Pořadatelé totiž mají s Finy lepší vzájemný zápas.

ČTVRTFINÁLE PROTI DÁNSKU: Také Dánové ještě mohou skončit ve skupině druzí, ale potřebují k tomu „pomoc“ Německa a USA. Výhodou pro ně je, že hrají jako poslední, takže budou mít přehled o výsledcích svých rivalů. Pokud Finové nevyhrají nad USA, posune je na druhé místo tabulky tříbodové vítězství nad Lotyši za situace, že Kanada vybojuje s Němci maximálně bod. Může nastat i situace, že všechny tyto týmy skončí základní skupinu se 14 body na kontě. V tu chvíli by patřilo v mini-tabulce první místo (a celkově druhé) Finsku, druhé Kanadě a třetí Dánsku. Dánové zároveň ale musí pro postup do čtvrtfinále zdolat Lotyše. Při rovnosti bodů (tedy i porážce v prodloužení) by mezi osmičku nejlepších proklouzl výběr Pobaltí.

Po všech zápasech budeme pro vás článek aktualizovat.