Kde je Tvrdík, tam tráva neroste, říká Blažek. Hráčů Slavie se problémy nedotknou, tvrdí Jarolím

PRAHA Ve fotbalové Slavii dělají, jako by se nic stalo. Přitom celá země řeší, že J&T odvolala z vedení CEFC Europe celé představenstvo v čele s šéfem Jaroslavem Tvrdíkem. CEFC je totiž majoritním vlastníkem Slavie a Tvrdík je jejím předsedou představenstva. „To, co se stalo ve čtvrtek večer, se nás vůbec nedotýká. Fungujeme normálně a připravujeme se na sobotní zápas s Jabloncem,“ řekl serveru Lidovky.cz Tomáš Syrovátka zástupce generálního ředitele Slavie pro marketing, obchod a komunikaci. V ligovém finiši, v němž Slavia usiluje o obhajobu ligového titulu, to však musela být pro hráče jistě těžká rána.

Čínská společnost CEFC China Energy totiž v dohodnutém termínu neuhradila pohledávky vůči J&T Private Investments (JTPI).

Česká společnost proto přebrala výkon akcionářských práv v CEFC Group (Europe) Company, odvolala její představenstvo a dosadila krizový management.

A jedním z manažerů, který je v čele tohoto vedení, je Dušan Palcr, šéf dozorčí rady fotbalové Sparty, tedy hlavního rivala Slavie. A když fanoušci sešívaných zjistili, že novým „majitelem“ Slavie by měl být sparťan, začali být na poplach.

„No musím říct, že jsem tou zprávou byl hodně překvapený a určitě to nevrhá na Slavii dobré světlo,“ přiznal se současný reprezentační trenér Karel Jarolím, který za Slavii dlouhá léta hrál a v roce 2008 a 2009 ji jako trenér přivedl ke dvěma ligovým titulům.

Jaromír Blažek se rozloučil s brankářskou kariérou v dresu Jihlavy.

„To jsou paradoxy, sparťan ve Slavii, to by byl gól. Na druhou strahou stranu to pro mě není žádné překvapení. Kam jednou přijde pan Tvrdík, tam tráva neroste,“ uvedl Jaromír Blažek, někdejší gólman, který si poprvé zachytal ligu Slavii, aby se z něj postupem času stal idol fanoušků Sparty.



„Na druhou stranu je mi Slavie líto, Sparta by bez Slavie nebyla nic a funguje to i naopak. Přeju jim, ať se s tím nějak přes přestávku poperou. Vždyť budou nejspíš hrát o Ligu mistrů a to by byla velká škoda, kdyby jí nehráli s nejsilnějším kádrem,“ dodal bývalý reprezentační brankář.



Slavia se přitom v závěru jarní části dostala do velmi dobré formy, což potvrdila triumfem v MOL Cupu a zároveň výhrou nad soupeřem o ligový titul z Plzně.

A protože viktoriáni po čtrnáctibodovém náskoku z podzimu vedou před Slavií už jen o čtyři body, navíc z posledních dvou kol získali jen bod, slávisté vycítili šanci se o titul ještě poprat.

Čtvrteční zpráva o tom, že už Jaroslav Tvrdík není šéfem CEFC, však musela se sebevědomím hráčů a realizačního týmu pořádně zamávat.

„Není to nic příjemného, z vlastní zkušenosti ale vím, že s kabinou to nic neudělá, hráče to neovlivní a na poslední dva ligové zápasy to nebude mít žádný vliv,“ dodal Jarolím, který vedl Slavii i v roce 2010, kdy se klub dostal do existenčních finančních problémů.



„Taky si nemyslím, že by to kluky v kabině mělo nějak ovlivnit, jestli to budou řešit, tak až po sezoně, teď to úplně pustí z hlavy,“ myslí si i Blažek.



Pro Slavii je informace o Tvrdíkově odvolání o to horší, že ještě nemá jisté ani současné druhé místo, které by ji zaručovalo účast ve 3. předkole Ligy mistrů v příští sezoně.

A v sobotu v 17 hodin doma sešívaní hrají s Jabloncem, který by ji mohl případnou výhrou umístění na druhém místě ještě pořádně zkomplikovat, protože sám hraje o třetí místo, tedy přímou účast v Evropské lize.

Jak to nakonec dopadne, se dozvědí fanoušci Slavie v sobotu večer. Kdy se však dozvědí, jak to bude s budoucností jejich klubu?