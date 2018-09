‚Katastrofální. Ujíždí nám vlak,‘ říká Kadeřábek. Nastal čas hledat trenéra místo Jarolíma

PRAHA Zlepšení žádné, rozpaky se stupňují. Doba hájení uplynula už dávno. Nepřekvapilo by, kdyby měl Karel Jarolím před sebou poslední týdny coby trenér fotbalové reprezentace.

„Herní projev národního týmu nás rozhodně neuspokojuje, ale situaci budeme případně řešit až po říjnovém dvojzápase Ligy národů,“ vzkázal Martin Malík, předseda Fotbalové asociace.



Případně? To slovo se příliš nehodí, protože situace už se ve strahovských kancelářích žhavě řeší.

Zatímco reprezentace v sobotu letí do Rostova, kde si v pondělí vyzkouší přátelák s Ruskem, v zákulisí se hledá Jarolímův nástupce.

Vítězslav Lavička.

Padají dva žhavé tipy.



Vítězslav Lavička, kouč reprezentační jedenadvacítky.

Jaroslav Šilhavý, jenž loni přivedl Slavii k titulu a teď je bez angažmá.

Všechna ostatní jména jsou v rovině spekulací.

Trenér Jarolím musí cítit, že trpělivost dochází, byť navenek nepůsobí nervózně nebo podrážděně. Naposledy se ke své budoucnosti vyjádřil takto:

„Je to trenérské řemeslo, člověk musí počítat se vším. Ale energii pokračovat u týmu mám. Bylo by smutné, kdyby ne.“

Už loni se židle kymácela

Podle informací serveru Lidovky.cz existuje jediný scénář, jak by se mohl udržet a příští rok s národním týmem rozjet kvalifikaci o Euro 2020.

Ptáte se jaký? Okamžitě, čili hned v pondělí, by muselo dojít k radikální herní i výsledkové proměně.

Čtvrteční porážka 1:2 od Ukrajiny v Lize národů napověděla spíš tomu, že by impulz přijít měl. Mužstvo nemá, nač by se dalo spolehnout.

Je bojácné, bez vůdce, bez fungující taktiky. Systém na dva útočníky a se třemi obránci vypadal zajímavě v papírových plánech, realita však bolela.

„Katastrofální. Všichni vidíme, že nám tak nějak pomalu ujíždí vlak,“ svěřil se obránce Pavel Kadeřábek.

Pavel Kadeřábek

Kouč Jarolím sice řekl, že „zápas mohl skončit obráceně“, ovšem to by spravedlnost byla slepá.



Ukrajinci v dlouhých pasážích dominovali. Hráli rychle, technicky, moderně, strojově kombinovali, řítili se do šancí, dovolili si kličky - čili přesně to, co u českého týmu vidíte zřídka.

I když hosté dostali brzy gól od útočníka Schicka, mohli do 10. minuty otočit skóre na 3:1. Že dali vítězný gól až v nastavení? To je sice náhoda, nic to však nemění na faktu, že Češi nestíhali.

Ve čtvrtek i kvůli tomu, že chybělo pět hráčů základní sestavy včetně záložníků Daridy či Baráka, kteří jsou v aktuální „materiální krizi“ nepostradatelní. Jako obhajoba to ale nestačí, Češi nestíhají dlouhodobě.

Jaké řešení Berbr vymyslí?

Jarolímova židle se povážlivě naklání přesně rok. Český výběr zpackal kvalifikaci o mistrovství světa, s předstihem dokonce věděl, že se ho nebude týkat ani baráž.

To bylo varování. Letos tápání pokračuje, Češi prohráli tři zápasy z pěti. V červnovém přáteláku dostali naloženo 0:4 od Australanů.

Mocný místopředseda svazu Roman Berbr už loni doporučoval, že by měl Jarolím skončit. Máte právo namítnout, že Berbr má u veřejnosti ošklivě poskvrněné jméno, jenže svým vlivem určuje, co se bude ve fotbale dít.

Upřímně, kdyby si před rokem zamanul, že Jarolím skončí, zařídil to.

Jen by se trenérovi musela doplatit smlouva do roku 2020, což se svazové pokladně nehodilo. Domluvil se kompromis: Jarolím zůstal, ale dostal striktní podmínky.

V nově vytvořené Lize národů, která právě startuje, musí Česko skončit první ve skupině, aby postoupilo do vyšší divize. Aby se tím pádem posunulo k elitě a příště hrálo třeba s Francií, Anglií, Portugalskem či Německem.



Po výsledku (a hlavně výkonu) s Ukrajinou je taková varianta krajně nepravděpodobná. Měli bychom se spíš obávat, že ze současné druhé ligy sestoupí do podřadnější divize k Albánii, Finsku, Kypru nebo Estonsku.

V „české“ skupině jsou už jen nažhavení Slováci, takže je minimální prostor, jak čtvrteční zaváhání napravit.

Leda mile překvapit za měsíc: 13 .října na Slovensku a 16 .října na Ukrajině. Jenže v tu dobu už možná, bez ohledu na výsledky, bude připravený Jarolímův nástupce.