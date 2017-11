Katarská ostuda. Na český zápas v zemi pořadatele MS přišlo jen 150 diváků

Česká fotbalová reprezentace sice v posledních letech fanoušky do hlediště na domácí zápasy zrovna netáhne, ale co je to proti fanouškům v Kataru, kde na duel Česko–Island přišlo minulou středu tristních 150 diváků. Tedy pomalu jen členové rodiny, známí, manželky a přítelkyně fotbalistů z obou týmů.

Na sobotní střetnutí domácího Kataru s českým týmem už dorazilo 3000 diváků.

Reprezentační debutant Stefan Simič sice přiznal, že se mu atmosféra líbila a nádherné podle něj bylo i rytmické bubnování, které se mu poslouchá lépe než nadávky ze zaplněných tribun.

Na druhou stranu 3000 fanoušků, z nichž byla velká část Čechů, kteří bydlí na Arabském poloostrově, není dobrou vizitkou pro zemi, jež bude za pět let pořádat mistrovství světa.

Pohled na liduprázdné tribuny v Dauhá bil kdekoho u obrazovek do očí.

Je jasné, že až bude země pořádat v roce 2022 závěrečný turnaj MS, drtivou většinu návštěvníků budou tvořit fanoušci z fotbalových zemí, které budou mít na šampionátu své zástupce.



Bude ale velmi nelichotivé pro domácí Katařany, když na jejich zápasy přijdou z většiny jen fanoušci soupeřů.

A když se k tomu na přelomu června a července přidají obrovské teploty a vlhkost vzduchu, nikdo nebude pochybovat o tom, že Katar ideální podmínky pro pořádání šampionátu nabídnout nemůže.