Kaše je ve Švédsku spokojený, skauti mu doporučují pracovat na střelbě

Na skok doma. Hokejový útočník David Kaše využil reprezentační pauzu i k tomu, aby zavítal do Chomutova, odkud v létě přestoupil do švédského týmu Mora IK. A svou první zahraniční štaci odstartoval úspěšně, v úvodních 16 zápasech si připsal 8 bodů za 3 góly a 5 asistencí, průměrně tráví na ledě takřka 16 minut.

„Začátek byl pro mě super, teď je to možná trošku horší. Ale beru to pozitivně. Držíme se sice spíš ke konci tabulky, ale teď se to docela zvedá. Hrajeme slušně, je tu výborná parta, držíme při sobě. Prostě všechno super,“ je nadšený 20letý forvard.

Domů se ale vrací rád. Reprezentační pauzu využil k návštěvě blízkých a také extraligového zápasu Chomutova s Libercem. „Rozhodl jsem se, že si zaletím na dva dny domů. Měl jsem prostě nějakou potřebu navštívit kámoše a rodinu.“

Se svou pozicí v týmu Mora IK je Kaše spokojený. „Mám kolem 16 minut na zápas, což je pro mě super. Hraju dost, nějaké body také mám, takže to beru jako dobrý krok. Už jen proto, že se osamostatním a naučím se anglicky.“ Mora má podobně velký stadion jako Chomutov, kapacita je 4 500 lidí. „Na každý zápas chodí kolem 4 000 diváků. Atmosféra je dobrá, je to tady všechno takové domácí.“

Ve Švédsku je Kaše zatím sám. „Přítelkyně dorazí až na začátku prosince, takže je to pro mě změna. Musím si sám vařit, mýt nádobí,“ směje se útočník. „Ale jsou to pro mě nové zkušenosti a jsem za ně rád.“

V patnáctitisícovém městečku si mladík moc zábavy neužije. „Moc tam toho není, čas trávím hodně s kluky z Ameriky. Tréninky končíme kolem 13. hodiny, pak se jdu vyspat, dám si oběd. Občas ještě zajdu do posilovny. Ve Švédsku se dost cestuje, často jezdíme o den dřív, skoro na každý venkovní zápas. Jsou to cesty kolem osmi deseti hodin autobusem. Takže toho času zase tolik není,“ líčí.



Díky pobytu v cizině Kaše piluje angličtinu, která by se mu mohla hodit pro případ, že by se mu splnil jeho sen: zahrát si v NHL. „V angličtině cítím zlepšení, kluci z Ameriky mi hodně pomáhají, opravují mě, když něco řeknu špatně.“

Kaše je pod křídly Philadelphia Flyers, kteří ho draftovali v červnu 2015. A jejich skauti nedávno zamířili i do Švédska. „Zrovna minulý týden se na mě byli podívat. Neřešili jsme ale, co bude dál, spíš jsme si po zápase sedli a mluvili o tom, co v něm bylo dobře, co bych měl zlepšit, jak se cítím v novém působišti. A na čem bych měl pracovat? Určitě na zakončení a víc se tlačit do střelby,“ slyšel od skautů zámořského týmu Kaše.

To jeho bratr Ondřej v NHL teď slýchá samou chválu. V Anaheimu v úvodních 12 zápasech NHL posbíral 22letý útočník 8 bodů za 5 gólů a 3 asistence. „Musím to zaklepat, je to skvělé. Jsme v kontaktu denně, brácha ani sám nečekal, že mu to půjde až takhle. Jsem rád, že se mu daří, a zároveň je to motivace i pro mě!“