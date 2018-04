NHL: Kaše dal opět vítězný gól, Chlapík asistoval u rozdílové trefy

NEW YORK Ondřej Kaše vstřelil v NHL podruhé za sebou vítězný gól. Český útočník strhl v 57. minutě dvacátým zásahem v sezoně vedení na stranu Anaheimu, který poté přidal ještě jeden gól a vyhrál nad Minnesotou 3:1. Dvoubodový zisk posunul kalifornský klub do play off. Filip Chlapík si připsal ve středečním programu soutěže asistenci u rozdílové branky Ottawy, která uspěla na ledě Buffala 4:2.

Kaše rozhodl v minulém utkání o výhře nad Coloradem gólem v prodloužení a také tentokrát udeřil v závěru za nerozhodného stavu. Dvaadvacetiletý rodák z Kadaně se prosadil pohotovou dorážkou a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Lepším byl jen brankář Ryan Miller, který kryl 26 střel. Inkasoval sice v úvodu druhé třetiny jako první, ale Anaheim otočil skóre trefami Nicka Ritchieho, Kašeho a Andrew Cogliana.



Chlapík vstřelil před dvěma týdny premiérový gól v NHL a v následujících pěti utkání nebodoval až do zápasu v Buffalu. Český útočník clonil před brankou a střelu Christiana Wolanina od modré zkoušel procpat za záda Chada Johnsona, který jeho pokus odrazil před sebe. Puk si našel Ryan Dzingel a zvýšil náskok Ottawy na začátku druhé třetiny na 3:1. Chlapík má nyní na svém kontě gól a tři přihrávky v 18 zápasech.

Buffalo skončí poslední potřetí za uplynulých pět sezon a má největší šanci, že získá právo první volby v letošním draftu.

Pořádně si zavařili hokejisté St. Louis, kteří doma podlehli Chicagu 3:4 a postup do play off už nemají ve svých rukou. Blues vedli ještě v polovině zápasu 3:1, ale hosté i díky dvěma gólům obránců zápas otočili. Obrat završil trefou necelých devět sekund před koncem Duncan Keith. Oba čeští útočníci v sestavě poražených Dmitrij Jaškin a Vladimír Sobotka si připsali do statistiky +/- dva záporné body.

St. Louis ztrácí na Colorado, které drží v Západní konferenci druhou divokou kartu, bod. Oběma týmům zbývá odehrát do konce základní části dvě utkání.