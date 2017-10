Do turnaje v Pekingu vstoupila úspěšně i Plíšková, naopak Siniaková končí

PEKING Tenistka Karolína Plíšková porazila v prvním kole turnaje v Pekingu bez větších problémů za 71 minut 6:3, 6:4 Španělku Carlu Suárezovou. Naopak po hladké porážce 3:6, 2:6 s Australankou Samanthou Stosurovou vypadla Kateřina Siniaková.

Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Pekingu Ženy:

Dvouhra - 1. kolo: Karolína Plíšková (4) - Suárezová (Šp.) 6:3, 6:4, Wozniacká (5-Dán.) - Wang Čchiang (Čína) 6:1, 6:7 (4:7), 6:1, A. Radwaňská (11-Pol.) - Witthöftová (Něm.) 7:5, 6:3, Makarovová (Rus.) - Bradyová (USA) 6:3, 6:3, Stosurová (Austr.) - Siniaková 6:3, 6:2, Čang Šuaj (Čína) - Putincevová (Kaz.) 6:4, 6:4, Rybáriková (SR) - Bouchardová (Kan.) 6:4, 6:3. Čtyřhra - 1. kolo: Grönefeldová, Peschkeová (8-Něm./ČR) - Melicharová, Smithová (USA/Brit.) 3:6, 6:2, 12:10.



Pětadvacetiletá Plíšková vstupovala do duelu s o čtyři roky starší Suárezovou s negativní zápasovou bilancí 2:3, první vzájemné utkání po dvou letech však měla většinu času pod kontrolou.

„Klíčem bylo hrát agresivně, aby neměla možnost hrát svou hru. Už jsme spolu pár zápasů odehrály, vždycky to bylo těžké, ale dnes to bylo nejjednodušší,“ uvedla Plíšková, jež si pochvalovala podmínky na kurtu. „Sedí mi to tady, je to rychlé, míče létají. Dobře jsem podávala a hrála agresivně od základní čáry.“ Čtvrtá nasazená Češka nastřílela osm es, využila všechny tři brejkboly a při vlastním podání zaváhala jen ve čtvrtém gamu druhého setu, kdy dovolila soupeřce srovnat na 2:2.

Hned v další hře ale Suárezové vzala Plíšková servis čistou hrou a výhodu brejku už udržela. Po tvrdém podání a křížném forhendu zakončila zápas hned při prvním mečbolu.

V druhém kole se česká jednička utká s německou kvalifikantkou Andreou Petkovicovou. „Určitě to bude těžké. Už tady vyhrála pár zápasů, takže musím být připravena,“ řekla Plíšková k třicetileté soupeřce, s níž má bilanci 1:2.

Siniaková vypadla s bývalou vítězkou US Open Stosurovou, která je v současnosti stejně jako česká tenistka v páté desítce světového žebříčku, za 72 minut. Jednadvacetiletá Češka získala v červenci v Bastadu druhý titul na okruhu WTA, ale od té doby se jí nedaří. Z posledních deseti zápasů sedm prohrála.

Postup do druhého kola štědře dotovaného turnaje v Pekingu si už v sobotu zajistila Petra Kvitová po vítězství nad Kristýnou Plíškovou. V pondělí čeká vstup do turnaje Barboru Strýcovu, jež vyzve světovou jedničku Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska.