Karlovy Vary slaví po roce návrat do extraligy, Jágrovo Kladno naději ztratilo

Karlovy Vary si udržely podporu města a kraje i v první lize Hokejový klub Energie Karlovy Vary se po návratu do extraligy bude moci zřejmě opět spolehnout na podporu města i Karlovarského kraje. I po loňském sestupu do první ligy totiž obě samosprávy podporovaly klub stejně, jako když byl v extralize, a to miliony korun. "Dotace poskytované karlovarskému hokeji se v souvislosti se sestupem do první ligy nijak nezměnily. Majitel klubu jednal se sponzory v tom smyslu, že jeho cílem je se do extraligy navrátit hned po roce, ale to dokáže pouze, pokud dovede udržet základ kádru. A proto prosil o zachování výše podpory," uvedl mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál. Letos i před sestupem do první ligy tak město poskytovalo hokejistům 23,5 milionu korun ročně. Z toho šest milionů je určeno na podporu činnosti mládežnického hokeje, sedm milionů na pronájem ledových ploch pro mládežnický hokej, deseti miliony podporuje ligový tým Nadace města Karlovy Vary a půl milionu korun jde na Hockey Club Karlovy Vary, z.s. Jak to bude s financováním v příštím roce, bude jasné, až se začne připravovat rozpočet města. Podle krajského radního Jaroslava Bradáče (nez.) i kraj hokej podporoval a podporovat bude. V současné době ale hledá vhodnou cestu, aby podpora z veřejných zdrojů nebyla v rozporu s pravidly. "Zřejmě půjde o dotace na infrastrukturu, které budou moci čerpat profesionální kluby včetně hokeje," řekl Bradáč. Letos kraj ještě peníze na hokej nerozděloval. Vloni byla na extraligový hokej dospělých a extraligový hokej mládeže poskytnuta dotace ve výši 10,1 milionu, předloni to bylo 5,2 milionu korun. "Názory na podporu profesionálního sportu jsou rozdílné. Já osobně se přikláním k tomu, že je to jednak reprezentace kraje, ale také to, že profesionální tým je velkou motivací pro mladé hráče a děti," řekl Bradáč.