Kanonýr Sparty Lafata oznámil konec kariéry: Chci utnout všechny spekulace

DAVID LAFATA (36) Datum a místo narození: 18. září 1981, České Budějovice

180 cm, 76 kg Post: útočník

Sparta Praha (od 2013) Předchozí působiště: Olešník (1989-92), České Budějovice (1992-01), Jihlava (2002), České Budějovice (2002-05), Škoda Xanthi (2005), Jablonec (2006-07), Austria Vídeň (2007-08), Jablonec (2008-12)

41 zápasů, devět gólů (2006-16) Ligová bilance: 415 zápasů/198 gólů v české lize, 9/0 v řecké lize, 36/6 v rakouské lize

čtvrtfinále ME 2012, účastník ME 2016; čtvrtfinále MS do 20 let 2001; mistr české ligy a vítěz Poháru FAČR 2014; vítěz Rakouského poháru 2007 Ocenění: vítěz ankety Fotbalista roku 2014 a Zlatý míč ČR 2014/15

ženatý, manželka Kamila, dcera Vanda, syn Antonín Ostatní: vyhlášený kanonýr s výbornou orientací ve vápně, šestkrát se stal nejlepším střelcem domácí soutěže; se 198 vstřelenými brankami nejlepší střelec v historii samostatné české nejvyšší soutěže, je i členem Klubu ligových kanonýrů; s velkým fotbalem začínal v Českých Budějovicích, výrazně se prosadil v Jablonci, kde se vypracoval v klíčového hráče týmu; po přestupu do Sparty v lednu 2013 se zařadil mezi nejvýraznější hráče i na Letné, po půl roce byl jmenován kapitánem; reprezentoval prakticky ve všech věkových kategoriích, v A týmu při svém debutu jako střídající hráč dvěma góly rozhodl zápas s Walesem v kvalifikaci ME 2008; v seniorské reprezentaci dlouho spíše paběrkoval, do základní sestavy se začal pravidelně prosazovat až po příchodu trenéra Pavla Vrby; v této sezoně ztratil místo v základní sestavě letenského týmu; jeho velkým koníčkem je myslivost.