Kanoista Rak zajel životní závod a bere z ME bronz, ženy na cenný kov nedosáhly

PRAHA Kanoista Tomáš Rak obsadil na domácím mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Praze třetí místo a ve 29 letech získal první medaili na velké akci. Druhý český finalista Lukáš Rohan byl pátý. Kajakářky na cenný kov nedosáhly - Kateřina Kudějová byla sedmá, Barbora Valíková desátá. Čeští reprezentanti tak v pěti individuálních kategoriích vylovili z kanálu v Troji jedno zlato, jedno stříbro a tři bronzy.

Rak ukázal formu už druhým místem v dopoledním semifinále a ve finále vybojoval životní úspěch. Díky čisté jízdě se dostal na třetí pozici, z níž ho nesesadil ani poslední kanoista na trati, favorizovaný David Florence z Británie.



Před Rakem skončili jiní dva Britové Ryan Westley a Adam Burgess. Westley zvítězil s náskokem 1,57 sekundy, Rak na něj ztratil 2,11 sekundy. Rohanovi na pátém místě unikla medaile o více než sekundu.

Devětadvacetiletý Rak získal první individuální medaili v seniorské kategorii. „O to chutná možná líp. Já nevím, jak by to chutnalo dřív, ale asi dobrý,“ řekl novinářům, když už se mu cenný kov houpal na krku. Vlastně zažil vůbec první velké finále kariéry. „Nějaké nervy velké nebyly. Těšil jsem se, snažil jsem se zkoncentrovat a udělat to, co umím,“ popsal pocity před startem boje o medaile.

Pro druhý kontinentální titul v kariéře si po čtyřech letech dojela Němka Ricarda Funková, nejlepší kajakářka minulých dvou sezon Světového poháru. Stříbro získala obhájkyně zlata Corinna Kuhnleová z Rakouska, jež na vítězku ztratila 1,36 sekundy. Třetí skončila s téměř dvousekundovým odstupem Britka Fiona Pennieová.

Mistryně světa z roku 2015 Kudějová zajela stejně jako sedm dalších finalistek jízdu bez jediného šťouchu, byla však o 5,20 sekundy pomalejší než Funková. Už po semifinálové jízdě cítila, že má vytuhlé ruce. A ve finále jí scházela potřebná síla.

Po této stránce za soupeřkami zaostává. „Ta síla mi chybí, ta mi právě hodně chybí,“ uznala. Posilovnu ale nemá moc v oblibě. „Hlavně si ani nejsem jistá, jestli mi to pomáhá. Když máte větší svaly, tak jste těžší. Ale asi budu muset začít chodit určitě víc do té posilovny,“ přemítala Kudějová. Může se tomu začít věnovat až v tréninkovém bloku před světovým šampionátem, teď ji čekají závody Světového poháru.

Valíková při debutu na velké akci absolvovala finále na riziko a čtyři trestné sekundy ji s odstupem 8,73 poslaly na poslední desátou pozici.