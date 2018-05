Kanea jsme měli bránit jinak. A ta návštěva byla ostudná, stěžuje si Hadamczik

PRAHA Spokojen s výkony českých hokejistů nejen na celém šampionátu, ale i ve čtvrtečním čtvrtfinále proti USA (2:3) byl Alois Hadamczik, poslední trenér, který český reprezentační tým přivedl na vrcholné akci k medaili. Naopak ho mrzelo, že se Češi nevypořádali s bráněním kapitána Američanů a jejich největší hvězdy Patricka Kanea. A také byl zklamaný z toho, jak málo fanoušků na zápas přišlo.

„Prohra s Američany mě samozřejmě mrzí, protože byli k poražení. Sice jsme začali bázlivě, ale pak už jsme byli lepší, hlavně druhá třetina byla vynikající. Za stavu 2:2 jsme měli na to dát rozhodující gól. Bohužel,“ řekl současný kouč reprezentační osmnáctky v rozhovoru pro LN.



Pane Hadamcziku, jak se vám líbil výkon českého týmu?

Jsem potěšený z výkonu kluků, především brankáře Pavla Francouze. Celých šedesát minut jsme hráli výborně a byli jsme blízko tomu, abychom postoupili. Nehráli jsme ani jednou v oslabení, byli jsme disciplinovaní oproti zápasům ve skupině. Jedno mi tam ale chybělo a to byl větší tlak do brankoviště, aby brankářovi někdo stínil.

Proti byl americký kapitán Patrick Kane, který vstřelil dva góly. Proč se ho Čechům nepodařilo ubránit?

Je to jeden z nejlepších hráčů na světě, výborný jeden na jednoho, takže se dalo čekat, že se prosadí přes naše obránce. Jedné věci je mi proto líto, že trenéři neřekli hráčům, že mají bránit Patricka Kanea jinak.

Co konkrétně máte na mysli?

Obráncům bych nic nevyčítal, chyba podle mě byla v tom, že bránící útočník nebyl blíž k bráně, aby Kanea zdvojil a obránci pomohl. Měli jsme proti němu hrát níž a trenéři to po první třetině měli hráčům říct.

Naopak Američanům se podařilo ubránit duo David Pastrňák - David Krejčí. Proč se podle vás neprosadili tak, jako proti Rusku?

Každý zápas je jiný, nemůžeme čekat, že kluci dají všechny góly tak, jako s Ruskem. Odvedli si své, na rozdíl od Kanea byli ale kluci dobře bránění.

Přesto nechali Češi na šampionátu dobrý dojem. Kdo nejvíce potěšil vás?

Oba gólmani chytali skvěle, nejvíc mě ale překvapil Šulák, což je podle mě hráč pro NHL, hrál výborně celý turnaj. Potěšili mě i Hronek, Hyka, Faksa a Jaškin. Tenhle tým má velkou budoucnost, bohužel budeme mít oba gólmany v NHL, takže budeme muset najít dalšího.

S reprezentací se naopak po jedenácti účastí na MS loučí Tomáš Plekanec. Vy jste ho v roce 2006 vzal na šampionát poprvé. Co říkáte na jeho rozhodnutí?

Tomáše chápu, věk už nejde zastavit. Ue to strašně poctivý hráč, velice dobrý dozadu, vždycky mi kvalitními výkony splatil to, že jsem ho vždycky dával do prvních dvou útoků.

Je naopak něco, co vás na šampionátu zklamalo?

Ostudná návštěva a atmosféra, která během toho čtvrtfinále panovala. To se pořadatelům vůbec nepovedlo, mělo se to hrát večer. V takové kulise se hraje těžko, hráči se nevybičují, nebojují, nechodí tolik do soubojů. Pro mě to je obrovské zlamání.

Kdo podle vás šampionát vyhraje?

Od začátku turnaje říkám, že Švédové. Jsou nejsilnější v osobních soubojích, mají to postavené na dobré obraně a brejcích, mají navíc vynikající individuality.