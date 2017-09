Kajakáře Prskavce mrzel po nečekaném vyřazení na MS hlavně druhý šťouch

Pau (Francie) Kajakář Jiří Prskavec poprvé od mistrovství světa v roce 2014 v americkém Deep Creeku neprošel do finále velké akce. Český vodní slalomář ve francouzském Pau stejně jako před třemi lety v zámoří nasbíral v semifinále čtyři trestné sekundy, což na účast v bojích o medaile nestačilo. Prskavce mrzel hlavně druhý šťouch na devatenácté brance, o tom prvním ze sedmé branky ani nevěděl.

Ze semifinálové jízdy přitom neměl špatný pocit. Vydařila se mu pasáž v polovině trati, na kterou si věřil. „Tam se mi to povedlo zkrátit tak, jak jsem chtěl. A říkal jsem si, že je to v pohodě, že jedu tak, jak mám,“ řekl novinářům.



Měl druhý nejrychlejší čas, ale v brankách dvakrát chyboval, zatímco všichni finalisté s výjimkou jiného českého reprezentanta Ondřeje Tunky zajeli čistě. Bronzový olympijský medailista z Londýna si vyčítal hlavně zaváhání v devatenácté brance. To se rodilo už v předcházející protivodné brance.

„Tam mi přišel takový blbý proud, který tam není moc často. Musel jsem to zkrátit z té brány ven, abych se nedotkl vnější tyče. V tu chvíli už jsem asi neměl úplně sílu dojet správně do povody potom, tam jsem se dotknul,“ líčil.

Před dvěma lety v Londýně začala zlatou medailí série čtyř medailí z velkých akcí. Loni vyhrál mistrovství Evropy a byl třetí na OH, z letošního evropského šampionátu má bronz. Nezadařilo se mu až v Pau.

„Ještě jsem se nedostal na tu úroveň, abych opravdu vždycky jel finále. Mrzí mě to, že jsem se letos do toho finále probojoval vždycky a nevyšlo mi to až tady na světě. Ale to k tomu sportu patří,“ řekl.

Bylo mu líto, že nemůže zabojovat o cenný kov na trati, která se mu líbila. „Fakt byla taková, kterou jsem si trochu i vysnil. Byly tam věci, které jsem chtěl, které mi v tréninku šly, a cítil jsem, že to může být trať, na které zajedu na medaili. A bohužel,“ povzdechl si.

Přál postup svým reprezentačním kolegům Tunkovi a Vítu Přindišovi. „Je to super a doufám, že tu medaili přivezou,“ řekl. Sám už vyhlížel přípravu na příští sezonu, po které chce předvádět ještě lepší výkony.

Pro české vodní slalomáře bude lákadlem hlavně mistrovství Evropy v Praze. „Bude mě čekat ještě nominace, kterou jsem poměrně dlouho nejel. Jel jsem olympijskou a věřím, že se tam probojuju. Bude to taková první priorita,“ uvedl Prskavec.