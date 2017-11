Jsme v pr**li, neskrýval zklamání Baroš. S Baníkem prý zažívá nejhorší sezónu kariéry

LIBEREC Před výkopem sobotního utkání v Liberci se ostravský fotbalista Milan Baroš dočkal vřelého přivítání od domácího klubu, kde v minulé sezoně působil, po zápase měl ale pramálo důvodů k radosti. Slezané na hřišti Slovanu podlehli 1:2, klesli o skóre na poslední místo ligové tabulky a jejich šestatřicetiletý kapitán přiznal, že zatím prožívá nejhorší sezonu v životě.

„Jsme prostě v pr...., já to řeknu naplno. Nevím, čím to je, chybí asi kvalita v kádru. Jsem z toho smutný. Šel jsem do Baníku, že to bude vypadat jinak,“ řekl novinářům Baroš.



„Je to moje nejhorší sezona v kariéře prozatím. Doufám, že se to nějakým způsobem otočí, změní. Ale momentálně je to taková beznaděj. Prostě musíme to otočit za týden v sobotu, žádná jiná cesta není,“ doplnil historicky druhý nejlepší střelec české reprezentace, který se vrátil do Baníku před sezonou.

Jeho celek prožil v Liberci typický podzimní zápas. Po špatném startu dokázal srovnat, chvílemi měl více ze hry, ale v 71. minutě po hrubé chybě obrany inkasoval rozhodující gól.

Ostravský Milan Baroš (v červeném) v souboji s libereckým Matějem Hybšem (v modrém).

„Opět dostaneme rychlý gól, vrátíme se do zápasu a druhou půli jsme začali dobře. Jenže děláme strašné individuální chyby, to nás sráží. Na góly se nadřeme a soupeři to darujeme. Jak jsem to viděl já ze své pozice, tak tam byla obrovská díra. Nevím, jak tam mohl být soupeřův hráč takto sám,“ posteskl si Baroš



“Na krásu se nehraje“

Baník přitom za stavu 1:1 mohl jít do vedení, jenže De Azevedo ani později Baroš v těžké pozici šanci neproměnili. „Byl tam krásný centr, nevím, kdo byl za mnou, ale položil se na mě. Chtěl jsem to ustát, ale nedokázal jsem to zakončit tak, abych trefil bránu. Trefoval jsem to holení. Takže škoda,“ litoval Baroš šance z úvodu druhé půle.

Milan Baroš v utkání proti Liberci.

Ostrava protáhla čekání na výhru na třináct kol, přitom herně za většinou soupeřů nezaostává. „Ať nás raději válcují a máme 20 bodů. Na krásnou hru se nehraje, v naší pozici se o tom nemůžeme bavit. Musíme sbírat body. Po 14 kolech máme osm bodů, co k tomu říct,“ přemítal někdejší hráč Liverpoolu, Lyonu, Aston Villy či istanbulského Galatasaraye.



Jen slabou útěchou pro něj bylo, že před začátkem utkání mu za jeho služby pro Slovan poděkovalo liberecké vedení. „S Libercem jsem se rozcházel v dobrém, strávil jsem tu krásný rok. Poznal jsem tu spoustu dobrých lidí. Bylo to od nich pěkné a chtěl bych jim poděkovat,“ řekl historicky druhý nejlepší střelec české reprezentace.