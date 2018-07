Jsme mistři světa, byli jsme lepší. O výhru nás obral sudí, píší chorvatská média

I kapitán chorvatských fotbalistů Luka Modrič cítil po prohře 2:4 ve finále mistrovství světa v Rusku s Francií křivdu. Dvaatřicetiletý záložník kroutil hlavou nad soupeřovým úvodním gólem a nezdála se mu ani penalta, kterou rozhodčí Néstor Pitana proti jeho týmu v 37. minutě za stavu 1:1 odpískal za ruku Ivana Perišiče ve vápně.

„Byli jsme překvapení, když (rozhodčí) nařídil penaltu. Zvlášť proto, že faul, který odpískal před prvním gólem, podle našeho názoru vůbec nebyl faulem,“ řekl po zápase Modrič.

„Z úvodního inkasovaného gólu jsme se dostali, vyrovnali jsme a hráli jsme dobře. Hráli jsme v tu chvíli náš nejlepší fotbal a on jim dá penaltu. To vás zabije. Byl to zlomový bod celého finále, není snadné se po tom všem vracet do zápasu,“ doplnil.

Chorvatsko i druhý poločas začalo tlakem a drželo míč, góly však dávala Francie. „Snažili jsme se, bojovali jsme jako lvi až do konce. Musíme být pyšní na to, jak jsme hráli. Bohužel na konci to na výhru nestačilo,“ řekl Modrič.

„Myslím, že jsme měli smůlu. Každý z nás má stejný pocit, že jsme hráli dobře. Myslím, že jsme byli ve finále lepším týmem, ale někdy prostě lepší tým nevyhraje. Takové podivné góly nasměrovaly k výhře Francii,“ dodal Modrič.

Příliš velkou útěchou pro něj v tu chvíli nebyl ani fakt, že se stal držitelem Zlatého míče pro nejlepšího hráče šampionátu. „Jsem pyšný, že jsem získal tohle ocenění, ale já chtěl vyhrát vítěznou trofej s Chorvatskem. V tuhle chvíli slaví Francouzi, ale až opadnou emoce, budeme schopni lépe zanalyzovat, čeho jsme tu dosáhli,“ dodal Modrič.