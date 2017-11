Jsi hubenější než dřív, ale pořád stejný chlapík, říká o Jágrovi trenér Calgary

Washington (Od našeho spolupracovníka) Je jen o půl roku starší, pod sebou má hrající legendu a druhého nejproduktivnějšího muže historie NHL. Nejen proto však kouč Glen Gulutzan přistupuje ke svému nejslavnějšímu svěřenci Jaromíru Jágrovi a jeho roli v Calgary s citem.

„Poté, co přišel o přípravný kemp, není možné mu hned naložit spoustu minut na ledě. Obzvlášť když třeba hrajeme dva zápasy ve dvou dnech. Když už se do toho dostával, tak se zranil, to byla škoda a byl to pro něj znovu krok zpět,“ popsal trenér Flames těžký Jágrův start do nové sezony.



„Teď znovu hraje a zase se rozjíždí, v posledních pár zápasech jsme ho už občas vrátili na přesilovku, což je dobré. Čas na ledě mu pomalu roste,“ oceňuje kouč.

„Je jasné, že bez tréninkového kempu je začátek sezony obtížný pro kteréhokoliv hráče, natož když vám je pětačtyřicet. Potom zranění... Ale teď už na něm vidím, že se do toho dostává, především doma hrál dobře a vytvářel tuny šancí,“ dodal.

Gulutzan vedl Jágra už při jeho angažmá v Dallasu na jaře 2013. Tehdy byl ve 41 letech nejmladším koučem v NHL a české křídlo ve čtyřiceti jedním z nejstarších hráčů.



„Zrovna jsem s ním nedávno mluvil a říkal jsem mu: Jsi hubenější než tenkrát v Dallasu. Ale co se týče přístupu, tak je to pořád ten stejný chlapík,“ pravil Gulutzan.

„Pořád si vychutnává, že může pracovat s mladými hráči. Zrovna (v neděli) jsme se o tom bavili, je strašně rád, že může pracovat a probírat hokej s Johnnym (Gaudreauem), protože Johnny je opravdu dobrý hráč.“

„Už tehdy v Dallasu byl Jags velkou inspirací pro mladé hráče. Zůstává dlouho na stadionu, po tréninku tráví čas v tělocvičně a oni ho tam vidí.“

„Vidí, jakou lásku k hokeji má, vždycky je možné za ním zajít a promluvit si s ním o zápase, o tréninku a dalších věcech. Měl na naše mladé opravdu velký vliv, udělal s nimi kus práce. A stejné je to i teď v Calgary,“ doplnil.

Gulutzan nasadil Jágra při prvních zápasech do třetího útoku, brzy ho však přesunul do první formace s ohromně šikovným Gaudreauem a střelcem Seanem Monahanem. A tahle trojka šlapala...

VIDEO: Rozhovor Jaromíra Jágra po prvním gólu v sezóně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Než se matador s číslem 68 zranil. Teď znovu bruslí ve třetí formaci se Samem Bennettem a Markem Jankowským.



„V první lajně máme Micheala Ferlanda, tahle lajna si poslední dobou taky skvěle sedla. Jags tam hrál v dřívějších zápasech, ale když se zranil, přišel tam Micheal a ta lajna opravdu šlape,“ řekl trenér Gulutzan.

„Takže teď neplánujeme žádné přeskupení. Pokud by nám to pomohlo, jsme otevřeni všem změnám ve složení útoků, ale momentálně není důvod,“ dodal.

Glen Gulutzan, trenér Calgary, sleduje hru svých svěřenců. Dole vpravo je český útočník Michael Frolík.

I pro něj je inspirativní sledovat českého velikána v akci, byť mu jako trenér uděluje pokyny a příkazy.

„Podstatné je, že Jags nehraje kvůli tomu, aby na něj byla stržená pozornost. Hraje ze správných důvodů, hraje proto, že hokej miluje,“ obdivuje Gulutzan svého svěřence.

„Tím ukazuje cestu i všem ostatním, kteří chtějí hrát dlouho: Musíte hokej milovat. Není to kvůli nějakým rekordům a trofejím, nakonec v tomhle ohledu už je celkem zajištěný. Hraje proto, že to miluje a myslím, že všichni kolem něj to vidí a vnímají.“