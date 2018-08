Jsem žena, ale vedení svazu zvládnu, říká vládkyně skotského ragby

EDINBURGH/PRAHA Nová prezidentka skotského ragbyového svazu Dee Bradburyová je toho názoru, že řešení genderu ve vedoucích pozicích není důležité. Řekla to po jmenování do čela celé organizace do roku 2020.

Bradburyová se tak stala historicky první svazovou prezidentkou některého z národů, které v ragby dosahují na nejvyšší příčky. Byla jmenována během uplynulého víkendu.



Do nejvyšší funkce ale nebyla jmenována jen proto, že je žena. Bradburyová předtím působila v čele svazu jako víceprezidentka, dále pak jako velvyslankyně skotského ragby u evropské federace, stejně tak zasedá i v Komisi pro ženské ragby.



Kromě toho pracovala jako policistka. Nyní ovšem u policie končí a přesouvá se plnohodnotně na ragbyový svaz.



V projevu po zvolení poznamenala, že: „byla zvolena, protože doufá, že má určité kvality, které jí pomohou ve zvládnutí funkce a pohlaví je v této věci jen vedlejší.“



Jako prezidentce skotského svazu jí připadá povinnost reprezentovat skotské kluby a reprezentaci ve světě.



„33 % našeho personálu ve skotském ragby jsou ženy. Máme dost našich žen v různých výborech mezinárodních svazů. Myslím si, že tam jsou kvůli své odbornosti, nikoliv kvůli tomu, že jsou ženy,“ dodala Bradburyová.