Jsem rád, že nám to řekl na rovinu, komentuje Voráčkovu omluvu Kalous

Praha Se startem Jakuba Voráčka na světovém šampionátu se tolik nepočítalo, zato účast Pavla Zachy se jevila reálnou. Nakonec k národnímu týmu nepřibude ani jeden. Únava, respektive nedoléčené zranění nepustí potenciální posily z NHL na hokejové MS do Dánska. „Mrzí nás to, je to velké oslabení,“ ví asistent trenéra Jiří Kalous.

Před odletem na Švédské hry odmítl Voráček, nejproduktivnější český hráč letošní sezony NHL, reprezentační pozvánku z důvodu únavy. „Ta může hrát velkou roli. Pokud se hráč necítí komfortně, nemůže na ledě nechat všechno,“ chápe útočníka Philadelphie trenér Kalous.

„Je to prostě lepší, když hráč na rovinu řekne, že se cítí unaven, než aby přijel a nepodával stoprocentní výkony. Když tihle kluci necítí, že toho nejsou schopni, omluví se,“ vyzdvihl Voráčkovy zkušenosti.



Mrzela ho i nepřítomnost mladšího Pavla Zachy, kterému New Jersey nedoporučilo reprezentovat. Trápí ho problémy se zápěstím a musí podstoupit drobný zákrok.

„Už je to zkušený hráč, má za sebou dvě sezony v NHL, což je nejlepší soutěž na světě. Na druhou stranu toho v nároďáku moc neodehrál a je otázka, jak by se adaptoval,“ polemizuje Kalous.



Očekávaná omluvenka dorazila z KHL - vítěz Gagarinova poháru s Kazaní Jiří Sekáč je limitován četnými zdravotními problémy. Finále Kontinentální ligy odehrál se zlomenou rukou, trápily ho potíže s vazy a chrupavkou. „Stejně jako Kuba Voráček má spoustu zkušeností z národního týmu, škoda,“ přiznává Kalous.

A odhodlaně dodává: „Musíme se s tím vyrovnat.“

Co do posil ze zámoří se očekává přílet obránce Radko Gudase, jehož čeká ještě formální výstupní pohovor ve Philadelphii. Bek projevil velkou chuť reprezentovat, švédský turnaj ovšem určitě nestihne.

Do Skandinávie se ale možná vypraví Martin Nečas. Brněnský útočník je po zisku extraligového titulu na antibiotikách, která by měl brát minimálně do pátku. Proto ještě ve středu s týmem neodletěl.

„Ale je možné, že přicestuje až o víkendu. Pepa Jandač (hlavní trenér mužstva) je s ním v kontaktu, uvidíme, jak se bude cítit,“ není si jistý Kalous.

Pokud se ale nedá do víkendu do kupy, má šanci jakožto benjamínek dospělé reprezentace odjet na květnové MS? „Martin podával zejména ve druhé části sezony výborné výkony. Tato varianta také existuje,“ říká Kalous.

Český tým je zatím na prvním místě Euro Hockey Tour a pokud si povede dobře i na posledním turnaji ve Švédsku, ovládne čtyřčlenný podnik potřetí. Dosud se to národnímu týmu povedlo v letech 1998 a 2012.

„Sice prioritně tvoříme tým pro šampionát, zároveň si ale vážíme každé výhry naší reprezentace. Případné vítězství by bylo fantastické,“ nepodceňuje přátelský ráz turnajů Kalous.



Kouč, který bude v následující sezoně asistentem Josefa Jandače v ruském Magnitogorsku, očekává těžší konfrontaci než o týden dříve v Pardubicích. „Všechny týmy přibraly pár hráčů z NHL. Systémově se toho ale příliš nezmění, půjde spíš o kvalitu provedení, kterou s sebou tihle kluci přinesou.“

Švédské hokejové hry startují ve čtvrtek.