Jsem rád, že jsem přežil, říká Jágr po prvním tréninku v Calgary

calgary První společný trénink s hokejisty Calgary má za sebou Jaromír Jágr a přiznal, že pro něho nebyl jednoduchý. Únava z cestování, výrazný časový posun, nadmořská výška i fakt, že se nezúčastnil tréninkového kempu se na těle pětačtyřicetiletého veterána podepsaly.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL však věří, že v dalších dnech už na tom bude lépe.



Kouč Glen Gulutzan si sice pochvaloval, jak hráči v přítomnosti legendárního útočníka trénovali, sám Jágr to však svým typickým způsobem zpochybnil.

„Nevím, zda to bylo pro kluky nějak povzbudivé. Jsem hlavně rád, že jsem ten trénink přežil,“ smál se Jágr.

„Věřme, že to bylo jen tím vzduchem, že jsem nemohl popadnout dech,“ pobavil zámořské novináře. „Snad to už zítra bude lepší,“ dodal Jágr.



Připouští, že může nějaký čas trvat, než se dostane do obvyklé pohody.

„Trénink byl ve velkém tempu. A jak už jsem řekl v předchozích dnech, nebude to pro mě nijak snadné. Je to něco jiného, i pro mé spoluhráče.“

„Když vás vymění, obvykle už třeba odehrajete pár utkání, jste ve formě a v zápasovém rytmu. Což o sobě teď říci nemohu. Bude to pro mě určitá výzva,“ uvedl Jágr, který ve středu podepsal s klubem roční smlouvu.

Zatímco úvodní zápas sezony na ledě Edmontonu stihnout nemohl, v sobotu večer zámořského času přivítají Flames doma Winnipeg. Zatím ale není ani zdaleka jisté, že půjde zároveň o Jágrovu premiéru v kanadském týmu.

„Mám za sebou bláznivé dny. Není snadné trénovat samostatně, když nevíte, jaká je vaše budoucnost. Chci to brát den po dni. Musíme k tomu přistoupit obezřetně. Když nebudu připravený, nebylo by asi zrovna moudré mě poslat na led,“ řekl Jágr.



Tlačit na něho nijak nechce ani Gulutzan. Ze společného působení v Dallasu - byť krátkého - dobře ví, co Jágr ke svým nejlepším výkonům potřebuje.

„Podle mého nevypadal špatně, i když on sám si to nemyslí. Ale už odehrál v této lize dost zápasů na to, aby měl jasno o tom, kdy je připravený hrát. Mluvili jsme o tom a já mu říkal, že mi musí dát vědět, jak se on sám cítí,“ přiblížil Gulutzan.

V útočné formaci by mohl hrát Jágr s Krisem Versteegem a mladým centrem Samem Bennettem.

„Potřebuje se naučit systémy týmu a najít si cestu, jak v jejich rámci hrát. Ale je to velmi chytrý hráč, který toho hodně odehrál, takže myslím, že si svou cestu najde hodně rychle. Je však jasné, že se musí cítit dobře,“ řekl Versteeg.

Duel Flames, kteří v bitvě o Albertu podlehli na ledě velkého rivala Edmontonu jasně 0:3, viděl Jágr v televizi.

„Co k tomu říci. McDavid je prostě opravdu dobrý. A jestli se ještě naučí lépe proměňovat brejky, dá 150 gólů za sezonu. Myslím, že je klidně možné, aby jich dal 100. Vždyť v tom utkání dal tři góly a ještě jel třikrát sám na bránu,“ komentoval hattrick dvacetiletého útočníka Connora McDavida.

Pro jedničku draftu 2015 má jen slova obdivu.



„Ještě nikdy v životě jsem neviděl, aby někdo tolik dominoval. S jeho rychlostí a pravidly současné NHL je hrozně nebezpečný. Pokud ho chcete přibrzdit, nemůžete ho vůbec pustit k jeho hře. I když je to těžké, protože je ho plný led,“ řekl Jágr na adresu vítěze kanadského bodování i Hartovy trofeje pro nejužitečnějšího hráče minulé sezony.

„Možná Wayne (Gretzky) a Mario (Lemieux) takhle dominovali, ale ty jste si mohli nějak přidržet holí, zatímco současná pravidla hrají ve prospěch McDavida. Opravdu mě nepřekvapí, když jednou těch 100 gólů za sezonu zvládne a zlomí rekord. Je to klidně možné,“ uvedl Jágr.

Rekord v základní části drží Gretzky, jenž v ročníku 1981/82 dal 92 branek. Nejvíce tref v sezoně včetně utkání play off má na kontě rovněž „The Great One“ - rovných 100 (1983/84).

Jágr, pověstný svými nočními tréninky, dostal také dotaz, zda už má klíče od arény Scotiabank Saddledome. „Dneska je nebudu potřebovat, to mi tedy věřte,“ smál se.