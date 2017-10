Jsem hrdý na katalánský lid. Raději skončím v reprezentaci, říká slzící Piqué

BARCELONA Fotbalista Barcelony Gerard Piqué je připraven skončit ve španělské reprezentaci, pokud jeho podpora samostatnosti Katalánska bude považována za problém.

Pro samostatnost hlasoval v nedělním referendu, které se španělská vláda snažila potlačit.



„Myslím si, že mohu pokračovat ve španělské reprezentaci. Pokud si ale někdo myslí, že dělám problémy, klidně opustím národní tým ještě před rokem 2018,“ prohlásil stoper Barcelony.

Bývalý mistr světa a Evropy už v minulosti během zápasů národního týmu slýchával od fanoušků kritiku za svou podporu samostatnosti Katalánska.

V neděli hlasoval pro odtržení 7,5 milionového regionu na severovýchodě Španělska. Referendum však španělská vláda označila za nelegální a snažila se ho potlačit.

Policie se i za použití síly pokoušela obsadit hlasovací místnosti, čemuž bránily davy civilistů. Při těchto zásazích utrpělo zranění nejméně 844 civilistů a 33 policistů, uvedla agentura AP.

„Ve Španělsku je mnoho lidí, kteří nesouhlasí s tím, co se dnes stalo a kteří věří v demokracii,“ řekl Piqué.

Během nepokojů musel se spoluhráči z Barcelony nastoupit k utkání španělské ligy proti Las Palmas. Domácí klub žádal odložení zápasu, nakonec se hrálo bez diváků.



„Řešili jsme, zda nastoupíme, ale klub řekl, že musíme hrát. Snažili se to odložit, ale nebylo to možné. Byl to pro mě možná nejtěžší zápas,“ připustil, že se těžko soustředil.

„Chtěl jsem vyhrát, ale to bylo dnes to nejméně důležité,“ dodal po vítězství 3:0.

„Jsem Katalánec, dnes více než kdy jindy. Cítím hrdost na Katalánce. Obrázky policejní brutality hovoří samy za sebe. My ale žijeme v demokracii. Nechtěl jsem těm obrázkům ani věřit.“

„Tušil jsem, že budou chtít volby zastavit, ale mírovou cestou, jakou jsme šli my. Bylo to nejhorší rozhodnutí Španělska za posledních 40 let a jen to umocní touhu Katalánska se odtrhnout,“ řekl Piqué.

Katalánské úřady uvedly, že nedělního hlasování se zúčastnilo asi 2,26 milionu voličů a přibližně 90 procent z nich hlasovalo pro nezávislost regionu. Účast podle těchto údajů činila 42,3 procenta z celkového počtu 5,34 milionu voličů.