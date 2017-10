Joshua šokoval vahou, na Takama si ale věří. Ten chce šokovat celý svět

CARDIFF/PRAHA V sobotu večer po 23. hodině by měl vypuknout na Principality Stadium v Cardiffu souboj o tituly mistra světa WBA (Super), IBF, IBO a The Ring Magazine v těžké váze, který má jasného favorita v obhájci, neporažené britské hvězdě Anthonym Joshuovi. Jenže Carlos Takam, Kamerunec s francouzským pasem, nepřijel do metropole Walesu dělat pouze komparz pro oslavu domácího hrdiny.

Psal se datum 26. června 2016, když Anthony Joshua po první vítězné obhajobě titulu mistra světa federace IBF nad Američanem Dominikem Breazealem vešel na recepci londýnského hotelu, kde měl přespat a oslavit svůj úspěch.

Kromě recepčního tam na něj čekal podsaditý a urostlý černoch. Ten černoch se jmenoval Carlos Takam a právě si přišel osobně říct o pozornost v té době rostoucí hvězdy světového boxu. „Rád bych se s tebou utkal, hodně boxerů se mě bojí, vyhýbá se mi,“ měl říct dnes šestatřicetiletý Kamerunec.

„Určitě, není problém, nikomu se nevyhýbám. Uvidíme, co bude dál,“ měl odvětit o osm let mladší Brit. Oba se poté rozloučili podáním rukou.

Historku jako první vzpomněl před týdnem současný král těžké váhy, po příjezdu do Cardiffu ji pak potvrdil také Takam. Rozhodně nešlo o náhodu, Kamerunec s francouzským pasem měl tehdy měsíc po těsné prohře s dnes již šampionem WBO Josephem Parkerem a v té době byl v britské metropoli coby sparingpartner další ostrovní těžké váhy Davida Hayeho.

A slova o tom, že se jej hodně hvězd těžké váhy obává, následně potvrdil také Parkerův kouč Kevin Barry. „V roce 2015 jsem duel s ním dvakrát odmítl. Bylo to příliš riskantní. Ten kluk je nejnebezpečnější těžká váha současnosti. Je tvrdý, odolný, jde neustále vpřed, pokud mu zůstanete stát v provazech, máte velký problém,“ řekl pro Sky Sports Barry.

Dle něj má Takam šanci v první polovině duel. A ve chvíli, kdy nebude Joshua aktivní na nohou. „Nemá nejlepší nohy, je hodně statistický, byť má kvalitní pohyb hlavy a trupu. Joe proti němu zdvojoval přední ruku, snažil se chodit do stran. Je otázkou, jak na tom bude kondičně. Pokud byl opravdu v tréninku, může AJ trápit celých dvanáct kol, v opačném případě v pátém, šestém kole odejde,“ dodal.

Anthony Joshua a Carlos Takam na vážení.

Je totiž třeba připomenout jednu důležitou skutečnost. Původně měl Joshua boxovat se svým povinným vyzývatelem ve federaci IBF, Bulharem Kubratem Pulevem. Tomu se ale do zápasu v tomto termínu od začátku příliš nechtělo, promotér obrovitého Brita – Eddie Hearn – tak dle vlastních slov zalarmoval právě Takama, trojku IBF.



Nebylo to pochopitelně zadarmo, ale vyplatilo se. Pulev si zhruba 20 dní před duelem poranil pravé rameno, patnáct dní před termínem bylo jasné, že boxovat moct nebude. A dvanáct dnů před úvodním gongem oznámil Hearn, že jeho místo pro show před 78 tisíci diváků zaujme Takam.

„Byl jsem v případě, protože jsem se chystal na jiný zápas. Nebyl to žádný problém, jsem připravený,“ usmíval se málomluvný bijec, který začal s boxem zhruba před dvaceti lety na střední škole ještě doma v jihokamerunském městě Douala. „Stojí za mnou celý Kamerun. Píše a volá mi obrovské množství lidí, drží mi palce,“ dodává muž, který se nejraději cítí v okruhu své rodiny a známých. Ani tradičně důslední ostrovní novináři z něj příliš osobních zajímavostí dostat nedokázali.

On sám svá slova potvrdil na pátečním vážení, na které přišel se 106,8 kilogramy, což je o pět kilogramů méně než v jeho posledních duelech. Také Joshua měl být lehčí než v poslední bitvě, epickém dubnovém setkání s Ukrajincem Vladimirem Kličkem. Ještě před pár dny Hearn tvrdil:

„Mohl by mít možná i pod 110 kilogramů. Chystal se na šikovnějšího, vyššího a celkem obratného Puleva,“ řekl současný ostrovní promotér číslo 1 televizi Sky Sports. „Je to úplně jiný typ boxera, udělám maximum, abych byl v co nejlepší kondici,“ přidal se sám Joshua.

Jenže když se v pátek odpoledne postavil v Motorpoint Arena před několika tisíci fanoušky na váhu, zahlásil legendární americký spíkr Michael Buffer cifru, která všem vyrazila dech: 115,2 kg. Joshua nejenže nezhubl, on dokonce přibral téměř dvě kila. Byť do tréninkového kempu vstupoval s nižší vahou než před Kličkem.

„Nechápu to, trénoval jsem opravdu tvrdě. Možná to vyplynulo z tréninku a také z přirozeného vývoje s ohledem na můj věk. Důležité je, že jsem se nikdy v kariéře necítil lépe. Opravdu. A jsou klíčovější faktory – třeba moje disciplína. Pro tento duel i v další kariéře. Jedině tak mám šanci vládnout dalších deset let. Nejsem dokonalý, nesmím být příliš sebevědomý. Věřte, pořád mám hlavu pevně na svém krku a ramenou,“ zaznělo z úst muže, které se pomalu, ale jistě stává globální značkou.

Anthony Joshua na vážení před zápasem s Carlosem Takamem. Carlos Takam na vážení před duelem s Anthonym Joshuou.

Muže, který pobláznil celý Cardiff. Oficiálně nezadaného muže, na kterého chodí ve stále větším počtu ženy. Která je vzorem pro mnoho dětí, ostatně on sám stále chodí občas trénovat do svého starého gymu mezi desetileté kluky a holky. „Pomáhá mi to připomenout odkud jsem přišel, ukázat jim, kam se mohou dostat, být jim vzorem. A také sám sebe oprostit od toho všeho tlaku,“ vysvětluje Joshua.



Na zemi jej drží také kouč Rob McCracken, který na rozdíl od svého svěřence či promotéra Hearna ze změny soupeře na poslední chvíli zrovna dvakrát nejásal: „Deset týdnů jsme se chystali na vysokého a šikovného Puleva, obratného, nepříjemného a poměrně defenzivního. Nyní nás čeká menší, agresivní, výbušný puncher Takam. Měli jsme vlastně týden sparingů na to něco připravit a vymyslet.“

Přesto málokdo pochybuje o tom, kdo bude v sobotní noci slavit. „Takam je nebezpečný soupeř, což ukazují jeho poslední výsledky. Na boxu je navíc vzrušující, že také outsider může překvapit,“ řekl Joshuův krajan David Price, který je pro tato slova dokonalým příkladem. Byť negativním.

Podobně mluvil v tomto týdnu také Američan Kevin Johnson, kterého Joshua jako jediný z jeho přemožitelů ukončil před limitem. A také Carl Froch, bývalý mistr světa a nyní expert televize Sky Sports: „Myslím, že Takam je atraktivnější soupeř než Pulev. Má větší šance překvapit. Je na něm nulový tlak a má zkušenost. V prvních dvou třech, třech kolech bude extrémně nebezpečný.“

„AJ má šanci se brzo dostat na úroveň Muhammada Aliho či Mika Tysona. Může být boxerskou ikonou, ale ještě má před sebou dlouhou cestu,“ dodal. „Ten kluk už nyní pobláznil celou Anglii. A vlastně i svět, zápas se bude vysílat do 160 zemí světa. Kdekoliv by byl schopný vyprodat osmdesátitisícovou arénu. Mám nabídky z celého světa. Vše budeme řešit v prosinci,“ přidal se Hearn.

Také jemu je jasné, že k tomu, aby bylo co řešit, musí jeho hvězda v sobotu večer vyhrát. „Chci začít svoji kariéru po Kličkovi epickým vítězstvím, ale box je neúprosný, Carlo není Kličko, je tvrdý, chce vyhrát, musím v ringu nechat maximum,“ uvědomuje si sám Joshua.

„On má předky v Nigérii, já jsem z Kamerunu. Ve fotbale to jsou mezi našimi zeměmi velká derby, nyní je čas na to boxerské. A já chci šokovat svět. Vím, že když vyhraji, můj boxerský život se změní, ale nezmění to, kým jsem,“ dodal Takam.

Na čí slova dojde, to zjistí všichni zvědavci dnes večer. Hlavní duel show z fotbalového stadionu v Cardiffu startuje po 23. hodině, od 21:45 hodin vysílá přímý přenos stanice Nova Sport 1. Už od 19:00 hodin mohou zápasy na Principality Stadium sledovat diváci na placeném portálu Voyo.