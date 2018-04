Joshua je králem těžké váhy. Ke spokojenosti mu ale chybí pás sebevědomého Wildera

PRAHA V sobotu v Cardiffu prožil britský boxer Anthony Joshua velkolepý večer. Po další obhajobě získal do své sbírky už třetí ze čtyř mistrovských pásů.

Legendární spíkr Michael Buffer je vždy velkým elegánem, který sice svojí prací žije, málokdy se ale nechá strhnout. Krátce před sobotní půlnocí se stal dirigentem 78tisícového orchestru na Principality Stadium ve velšské metropoli.

Také jeho atmosféra a kouzlo okamžiku pohltilo.

Teprve podruhé ve skoro stopadesátileté historii boxu proti sobě stanuli dva neporažení mistři světa těžké váhy. Britská hvězda Anthony Joshua a novozélandský tvrďák Joseph Parker.

Oba během dvanáctikolové bitvy potvrdili svou pověst. Parker vystavil na odiv odolnost a rychlost v pažích, Joshua taktickou vyzrálost a technické dovednosti.

Knockoutoví mistři tentokrát rozehráli boxerské šachy. V sázce bylo příliš mnoho, aby si mohli dovolit zbytečně riskovat. Pásy tří prestižních federací WBA, WBO a IBF.

Ty pásy, které mezi lety 2011 a 2015 držel Ukrajinec Vladimir Kličko, než mu je sebral Brit Tyson Fury.



Nyní je postupně po Furyho ústupu ze slávy kvůli osobním a také dopingovým problémům uzmul Joshua.

V pouhých osmadvaceti letech předvedl vyzrálý výkon, který jej dovedl k jasné bodové výhře.

„Sliboval mi válku, ale nakonec to bylo o umění. Kritika, že jsem tentokrát nevyhrál před limitem? Je mi 28 let, mám za sebou 21 profesionálních zápasů, šest mistrovských a držím tři prestižní pásy. Opravdu se mám zač stydět?“ pronesl Joshua ještě přímo v ringu v bílém plášti, ve kterém tolik připomínal Muhammada Aliho.

V některých ohledech už boxerskou legendu překonal, byť v úplně jiné době. Během jedenácti měsíců vidělo jeho tři duely 243 tisíc diváků. Sobotní galavečer se vysílal ve 215 zemích světa!

Už nyní je v Británii sportovní ikonou, po víkendu se jeho konto rozrostlo minimálně o dalších 13 milionů liber. O motivaci se však zatím bát nemusí...



„Wildere, pojďme na to, baby,“ zaznělo z Joshuových úst hned po zápase a později i na tiskové konferenci. Právě Američan Deontay Wilder, k němuž Joshua mluvil, drží pás poslední prestižní organizace – WBC.

Celý svět nyní touží po jejich souboji. Souboji, který by mohl být jedním z největších v historii. Opět by proti sobě stanuli dva neporažení šampioni těžké váhy. Poprvé by však v rámci této váhy byly ve hře všechny čtyři prestižní pásy.

Dočkáme se ho? Sami boxeři zápas chtějí, o tom není pochyb, Wilder to potvrdil jen pár desítek minut po Joshuově výzvě ve videu na sociálních sítích. Jenže byť jsou oba obávanými knockoutéry, kteří ničí všechny své soupeře, rozhodující je zejména vliv promotérů.

„Tento týden vyrazíme do zámoří a sedneme si za zavřenými dveřmi, ne takto na sociálních sítích,“ řekl s odstupem jednoho dne a bez pozápasových emocí Joshua.

Jeho promotér Eddie Hearn je utkání nakloněn. Dokonce spolu s boxerem již poupravili slova o tom, že Wilder bude muset v případě domluvy přicestovat k zápasu do Velké Británie.



„Myslím, že AJ o tom nyní hodně přemýšlí. Moc dobře ví, že pokud chce být globální sportovní hvězdou, musí boxovat v Americe,“ řekl Barry Hearn, zakladatel Matchroom Boxing, pod níž Joshua spadá. Ostatně prý už má v hlavě i plán, že by se mohlo boxovat v Las Vegas. A tak se zdají být největší překážkou finance.

Joshua inkasuje za své zápasy pětkrát větší částky než soupeř, má ve své moci tři prestižní pásy. Wilder se ale přesto cítí na dělení odměny rovným dílem.

Pokud ze svých nároků nesleví, boxerská bitva letos nejspíš nebude. Koneckonců, Wilderovi je 32 let, čas zatím ani jednu stranu příliš netlačí.

Joshua navíc musí plnit úkoly multišampiona. Pozici jednoho povinného vyzývatele si totiž půl hodiny před jeho vstupem do ringu upevnil brutálním knockoutem jiného Brita Davida Priceho ruský bohatýr Alexander Povětkin.