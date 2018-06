Jižní Korea - Mexiko 0:1. Vela proměňuje penaltu

ROSTOV Mexiko, které na úvod šokovalo výhrou nad Německem, se v případě druhého vítězství výrazně přiblíží k postupu. A pokud Švédsko zároveň neprohraje s Německem, mají Mexičané jistotu. Pro Koreu půjde o poslední šanci, jak zabojovat o postup. Pokud prohraje, bude už bez šancí, jestliže zároveň Švédsko bude bodovat s Německem. Zápas se hraje od 17 hodin.

„Náš cíl od začátku ale je vyhrát skupinu a všechny zápasy. My chceme porazit každého a být šampiony,“ řekl útočník Mexika Raúl Jiménez.

Proti Mexiku se tak potřebuje Korea výrazně zlepšit zejména v útoku, když v prvním duelu nevyprodukovala ani jednu střelu na branku. Taktika nakopávat míče na útočníka Kim Šin-uka na švédské obránce neplatila.

„V prvním utkání jsme se zaměřili na to, abychom neinkasovali, a hráli jsme obezřetně,“ řekl kouč Šin Te-jong, jehož svěřenci inkasovali jen z penalty. „Teď už nemáme na co čekat a budeme se více tlačit do útoku.“