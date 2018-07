Jindříšek chyběl na natáčení gólových oslav. Řekl jsem jim, že to uvidí naživo, smál se

Praha Když každý z fotbalistů Bohemians 1905 ve čtvrtek natáčel svou oslavu vstřelené branky na sociální sítě "Klokanů", kapitán Josef Jindřišek jako jediný chyběl a prohlásil, že gólovou radost uvidí diváci v originále při zápase úvodního ligového kola proti Slovácku. Sedmatřicetiletý záložník slib splnil a povedeným volejem, které speciálně trénuje, ukončil své téměř tříleté čekání na soutěžní trefu. Pražany vedoucí brankou nasměroval k výhře 2:1.

„Ve čtvrtek jsem nemohl. Náš mluvčí mi říkal, že jsem jim zavařil. A já na to řekl, že to všichni uvidí v originále v neděli,“ řekl novinářům s úsměvem Jindřišek.

V soutěžním zápase skóroval poprvé od listopadu 2015, kdy se z penalty prosadil na Slavii. „Naštěstí jsem od spoluhráčů v kabině nic takového neslyšel, jako kdy jsem dal naposledy gól nebo podobně. Sám jsem hrabal v paměti, kdy jsem dal gól naposledy. Jsem rád, že to tam konečně padlo,“ uvedl Jindřišek. „Na Slavii z penalty? Tak to je pěkně dlouho. Ale tehdy byl taky pěkný, do šibenice. I když tenhle byl hezčí,“ dodal.

V desáté minutě se k němu odrazil kousek za vápnem míč a on jej z voleje tvrdou přízemní střelou poslal k tyči. „Byl jsem na odražený balon, kdyby se to vykulilo. Byl jsem ve správnou dobu na správném místě. Už jak jsem to trefil, tak jsem se pomalinku radoval. Sedlo mi to krásně, šlo to k tyči. Pak jen až se rozvlnila ta naše nová síť, tak jsem se rozeběhl,“ podotkl Jindřišek.

Utkání 1. kola první fotbalové ligy: Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko, 22. července 2018 v Praze. Josef Jindřišek z Bohemians se raduje z prvního ...

Při 302. startu v české lize si připsal osmnáctý gól a šlo o jeden z nejhezčích. „Je to z voleje, když to člověk trefí, většinou jsou tyhle góly pěkné. Jsou hezké góly, ošklivé góly, ale pořád je to za jeden gól. A já si cením každého,“ uvedl Jindřišek.

Měl o to větší radost, že se trefil z voleje. „Zaplaťpánbůh, protože sem tam trénujeme voleje na tréninku a docela mě to baví. Docela mi to tam padá. Když jsem jel dneska ráno na rozcvičku, tak jsem si říkal v hlavě, že bych nechtěl být jen tréninkový hráč, který trefuje voleje z každé pozice, že bych chtěl i v zápase. Trochu mi i spadl kámen ze srdce, že to tam padlo právě z voleje,“ uvedl Jindřišek.

Jeho tým vedl po půli nad Slováckem 2:0, ale v závěru se o tři body strachoval. „Nezačali jsme druhou půli úplně podle představ, Slovácko nás zatlačilo. Pak jsme jim darovali penaltu. Strachovali jsme se až do konce. Trošku to pak člověk v hlavě má, abychom neudělali ještě nějakou chybu,“ podotkl Jindřišek.

Zatímco v minulé sezoně měli Bohemians za výhru od trenéra Martina Haška staršího za odměnu špekáčky, před tou novou přešli na svíčkovou. „Myslím, že trenér říkal, že bude svíčková. To je určitě lepší. Když bude pravá,“ dodal Jindřišek s úsměvem.