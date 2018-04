Jet, nebo nejet do Ruska. Povede kauza Skripal k bojkotu fotbalového MS?

PRAHA Aktuální špatné vztahy řady západních zemí s Ruskem se promítají i do letošního MS ve fotbale, které pořádají právě Rusové. Ve hře byl i bojkot ze strany anglické reprezentace.

Aféra s otravou bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery, k níž v březnu došlo v Salisbury na jihu Anglie, se dotkne i letošního fotbalového mistrovství světa.

V reakci na útok nervovou látkou, z nějž západní země viní Rusko, se účastníci šampionátu, který v jedenácti ruských městech vypukne v půli června, rozhodli protestně do země nevyslat své politiky či jiné oficiální zástupce.



Tzv. diplomatický bojkot zatím ohlásily Anglie, Island, Dánsko a Polsko, další země jako Švédsko, Austrálie nebo Japonsko jej údajně zvažují.

U Anglie, která s bojkotem přišla nejdříve, to v praxi znamená, že slavnostní zahájení ani zápasy Albionu nebudou přímo na ruských stadionech sledovat členové královské rodiny, ministři či další politici. O silné gesto jde i pod tím úhlem, že princ William je prezidentem FA, anglické fotbalové asociace, a on i jeho bratr Harry s otcem Charlesem bývají pravidelnými návštěvníky vrcholných fotbalových akcí.

Není přitom zcela vyloučeno, že nezůstane pouze u bojkotu diplomatického. „Anglický fotbalový tým by měl zvážit svou účast,“ pronesla tváří v tvář svému parlamentu britská premiérka Theresa Mayová, jež o vině Ruska na plánované vraždě Sergeje Skripala nepochybuje.

„Mnoho z nás se na postsovětskou éru Ruska dívalo s nadějí. Chtěli jsme lepší vztah a je tragické, že prezident Putin si vybral tuto cestu,“ řekla Mayová.

Po neúčasti anglického mužstva na MS v Rusku volají i někteří poslanci a vysocí politici včetně ministra zahraničí Borise Johnsona, jenž neváhal přirovnat „Putinův šampionát“ k Hitlerově olympiádě v roce 1936.

Gareth Southgate, trenér anglické reprezentace.

Bojkot anglického týmu se však nyní, dva měsíce před úvodním hvizdem MS, jeví dost nepravděpodobně. FA a výběr kouče Garetha Southgatea toto radikální gesto podle britských médií neplánují a své k tomu nakonec řekl i parlament.

Když se měl vyjádřit k občanské petici, která požadovala, aby anglický celek do Ruska neodcestoval, smetli poslanci výzvu ze stolu. „Parlament nemůže rozhodovat o fotbalovém týmu,“ stojí v oficiální odpovědi. Zamítnutá petice mimo jiné žádala i uspořádání alternativního šampionátu „pro nás a naše spojence“.

Politika do sportu nepatří

Silná rétorika směrem k MS v Rusku nezaznívá jenom z Británie. Nejmenovaný vysoký úředník Bílého domu varoval americké fanoušky, aby do Ruska na mistrovství nejezdili, protože jim zdejší americký konzulát nebude kvůli přetrvávajícím diplomatickým sporům schopen zajistit v případě potřeby plnou péči.

Polský prezident Andrzej Duda zase avizoval, že minimálně slavnostní zahájení turnaje také vynechá. Na to konto však vzkázal hvězdný útočník Robert Lewandowski: „Politika a sport jsou dvě úplně jiné věci.“

S tím však úplně nekoresponduje letmý pohled do historie fotbalových bojkotů. Třeba v roce 1966 se MS v Anglii nezúčastnil celý africký kontinent! Konfederace afrického fotbalu (CAF) tehdy radikálně vyjádřila nesouhlas s tím, že zatímco z 16 míst na šampionátu měla Evropa účastníků jedenáct a obě Ameriky pět, o jediné poslední místo se měla poprat Afrika, Asie a Oceánie dohromady.

„Byla to otázka cti. Většina kontinentu tehdy v postkoloniálním období bojovala o nezávislost a museli jsme bránit svou integritu,“ vzpomíná na velkolepý bojkot bývalý etiopský funkcionář Fikrou Kidane.

V roce 1934 zase Uruguay odmítla letět do Itálie obhajovat vůbec první titul z MS v historii, vadil jí malý počet evropských týmů, které přijely do Uruguaye o čtyři roky dříve. Indové bojkotovali MS v roce 1950 proto, že jim FIFA neumožnila hrát naboso. O osm let později pak Izrael postoupil do finále kvalifikace MS, aniž by musel kopnout do míče, neboť jeho soupeři v asijsko-africké zóně Súdán, Indonésie, Turecko a Egypt proti němu odmítli z politických důvodů nastoupit.

Korupce, doping, anexe

Světový šampionát 2018 vyvolává kontroverze už od chvíle, kdy byl Rusku přidělen. Probírala se možná korupce (vždyť bývalý šéf FIFA Sepp Blatter prohlásil, že o pořadatelství Ruska bylo rozhodnuto dávno předtím, než došlo k samotnému hlasování!), rasismus na tamějších stadionech, později i ruská anexe Krymu či sestřelení malajsijského letadla nad Ukrajinou.

Tyto debaty navíc rámuje neustávající debata o systematickém dopingu v Rusku, který měl v největší zemi světa fungovat pod taktovkou ministerstva sportu.

Zmíněné aféry však půjdou do pozadí, pokud byť jen jeden tým sáhne k bojkotu a do Ruska na fotbalový šampionát nepřijede.