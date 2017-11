Jestli mě ze Sparty vyhodí, s fotbalem skončím úplně, přiznal Lafata

PRAHA Po Josefu Bicanovi a Vlastimilovi Kopeckém je třetím nejlepším českým střelcem klubové historie. Na 203 ligových zásahů však už David Lafata nemusí navázat. Andrea Stramaccioniho v posledních zápasech totiž kapitána Sparty odstavil na tribunu a Lafata v rozhovoru pro Právo přiznal, že když mu Sparta neprodlouží smlouvu, ukončí kariéru.

Šestatřicetiletý David Lafata, který se stal šestkrát nejlepším ligovým střelcem, byl v úvodu sezony nepostradatelným členem základní sestavy Sparty, v posledních dnech se z něj však stal muž na odpis.

Naposledy se v lize objevil na hřišti před měsícem proti Plzni (0:1) a od té doby se ve třech ligových zápasech neocitl ani na lavičce.

„Čekám, kdy mne trenér vezme do nominace, ukáže na mne a dá mi šanci. Takže to, kdy zase budu hrát, je spíš otázka na pana Stramaccioniho,“ přiznal Lafata.



„Po utkání s Plzní, které jsme prohráli 0:1 a šance na titul prakticky zhasla, jsem měl schůzku s generálním ředitelem klubu Adamem Kotalíkem. Vysvětloval mi, že vzhledem k průběhu sezóny chce majitel Daniel Křetínský zeštíhlit kádr a s přihlédnutím k mému věku dávat šanci perspektivnějším hráčům. Takže jen trénuju a čekám,“ dodal.



Poprvé v kariéře tak musí zakusit, jaké to je sedět na tribuně a nebýt zraněný.

„Není to nic příjemného. Byl jsem zvyklý hrát. Na druhou stranu jsem si už po prodloužení smlouvy říkal, že jednou to přijít musí... Tak trochu jsem s tím i počítal. Uvidíme, co bude v zimě, smlouvu mám do léta. Teď zkrátka už jen trénuju a fandím.“

Přiznal, že si mohl uškodit tím, že v zábavném pořadu Všechnopárty Karla Šípa vtipkoval o tom, jaká je komunikace se zahraničními hráči Sparty a trenérem Sparty.

„Nevím, jestli právě tohle odstartovalo moji stávající situaci. Neřekl jsem tam nic špatného, za tím si stojím. Nebylo v tom ani nic urážlivého, nebo takového, za co bych se měl stydět,“ zdůraznil.

„Zavolal si mě pak pan Kotalík, a řekl mi, že bych si měl dávat pozor, co říkám. Vzal jsem to na vědomí a považoval záležitost za vyřízenou,“ doplnil.

David Lafata přebírá kopačku za 100 ligových gólů.

Problém pochopit situaci mají podle Lafaty i jeho malé děti.



„Děti tomu ještě tak nerozumí, a v těch změnách se ztrácejí. Když teď nehraje taťka, a už ve Spartě nejsou ani Pavel Kadeřábek, Láďa Krejčí, Kuba Brabec, Bořek Dočkal, Lukáš Vácha, Mario Holek a další kluci, které znali a fandili jim, tak na fotbal už nejezdí.“



Mluví se proto o tom, že o jeho návrat stojí Jablonec, v jehož dresu nastřílel nejvíce ze svých branek, či České Budějovice, kde s velkým fotbalem začínal. Lafatu to však rozčiluje.

„Právě takové spekulace, z nichž některé se objevují i v médiích, mě štvou. Slyšel jsem, že prý mám rozepře s trenérem a odcházím z tréninků. Není to pravda, nikdy jsem nic takového neudělal a neudělám, jsem profesionál. Jsou to nesmysly,“ zlobí se Lafata.



„Nevím, co bude za měsíc, ale teď si něco takového jako odchod jinam představit nedokážu. Už se několik klubů ozvalo, sondovali situaci, ale já je odmítám.“

„Můj sen od dětství byl hrát za Spartu, získat s ní alespoň jeden titul. I když mě třeba vyhodí, pořád jí budu fandit. Pak nejspíš s vrcholovým fotbalem úplně skončím a půjdu hrát za Olešník krajský přebor,“ dodal kapitán Sparty.