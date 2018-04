Ještě jsem neřekl poslední slovo, ukazuje Plekanec důrazně v bojích o Stanley Cup

PRAHA Je za zenitem, nebo není za zenitem? Hokejový útočník Tomáš Plekanec poslední roky nezáří, na druhou stranu teď v play off vykoukl a po delší době na sebe upozorňuje. Je jedním z nejproduktivnějších hráčů Toronta, na ledě zase dostává hodně prostoru a je vidět, jak si vše užívá.

„Kariéra strašně rychle uteče a člověk si chce vychutnat každý zápas, každou vteřinu na ledě. Zvlášť ve Stanley Cupu, protože nikdy nevíte, kdy se tam zase objevíte,“ vypráví Plekanec v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Zatímco v základní části hrál kolem deseti minut za zápas, v play off jeho čas na ledě vystoupal k šestnácti. Jako by chytil novou mízu, jako by si spolehlivými výkony vybojoval lepší postavení v týmové hierarchii. Maple Leafs i díky tomu dokázali v sérii s Bostonem dotáhnout ztrátu 1:3 a vybojovat rozhodující sedmý mač.

O PASTRŇÁKOVI S KREJČÍM "Jsou to výborní hráči, umí využít každou chybičku. je strašně těžké proti nim hrát. Nikdy na ně nestačí jeden dva hráči, vždycky na tom musí pracovat celá pětka, všichni proti nim musíme makat do obrany, protože umí zahrozit z jakékoli šance."

„Já si nemyslím, že jsem si něco vybojoval, spíš to byla souhra okolností,“ reaguje Plekanec s obvyklou skromností a přidává důvody pro své tvrzení. „Zaprvé byl na tři zápasy suspendovaný Nazem Kadri, zadruhé jsme prohrávali 0:2 na zápasy a trenér musel něco změnit.“

Jistě, to však nic nemění na faktu, že Plekanec svůj prostor dokáže využívat a že je platný. Naposledy asistoval u rozhodujícího gólu a pak vítězství sám pojistil trefou při power play soupeře. Díky tomu má v šesti zápasech na kontě čtyři body za dva góly a dvě nahrávky.

„Byl skvělý, odvádí výbornou práci a svým útočným parťákům skvěle pomáhá v obraně,“ chválí ho slavný trenér Mike Babcock.

Plekanec nezastírá, jak je rád, že může týmu pomoci víc než ze čtvrté lajny, ve které hrál po příchodu z Montrealu. „Nebylo to pro mě ideální, ale nestěžuju si. Nikdy se neptám, kde budu hrát, ale snažím se udělat, co se chce. Na druhou stranu je to jiné, když hrajete víc a můžete být větší součásti týmu.“



Pětatřicetiletý útočník naznačuje, že si ještě zaslouží v NHL jednu (možná poslední) smlouvu. Pořád může být platný, byť si uvědomuje, že jeho role se už změnila. Momentálně je na něm poznat, jak si užívá, že může nastupovat dokonce ve druhém útoku po boku Patricka Marleaua.

„Je to strašně zkušený hráč, má skoro 1 600 zápasů v lize, takových už moc není. Je neskutečný. Znám ho jako soupeře, ale hrát s ním, to je ještě lepší. Je to jeden z nejlepších hokejistů,“ vypráví muž, který má na tváři už zase oblíbenou bradku. V play off totiž neplatí přísný řád generálního manažera Lou Lamoriella.



Rozhodující utkání se hraje v Bostonu a stát se může všechno. Plekance těší, jak mužstvo setřelo všechny ty, kteří mu za stavu 1:3 nevěřili. Přesto tvrdí, že Toronto nemá co ztratit a že si jede utkání především užít. „Pro hokejistu není víc než hrát Stanley Cup.“