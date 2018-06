Jen počkejte, pane Putine! Přesvědčíme vás o opaku, říkají fotbalisté

Fotbalové mistrovství světa vypukne přesně za týden. Rusko coby pořadatel se trápí. Nevyhrálo sedm zápasů za sebou. Jak asi dopadne?

Nikdo jim nevěří.



Sázkové kanceláře. Fanoušci. Dokonce ani prezident.

„Bohužel musím uznat, že sborná nemá v poslední době dobré výsledky,“ prohlásil Vladimir Putin, když se ho zeptali, jak by okomentoval šance ruské reprezentace. Aby fotbalistům ještě víc nerýpl do sebevědomí, dodal smírně: „Všichni v Rusku doufáme, že naši chlapci budou bojovat až do konce.“

To Rusové musejí, slovo bojovnost by si měli vyšít na dresy hned vedle národního znaku.

Nevyhráli sedm zápasů za sebou, což je znepokojivé, vždyť už za týden budou v načančaných Lužnikách nastupovat k premiéře na mistrovství světa. Coby pořadatel mají privilegium zahajovat celý turnaj.

Trenér strach o úspěch nemá

„Jestli si dobře pamatuju, se Saúdskou Arábií hrajeme ve čtvrtek. Takže pořád máme dost času. Nemyslím, že bychom se měli něčeho obávat,“ řekl trenér Stanislav Čerčesov po úterní remíze 1:1 s Tureckem.

Jen aby se mu ta úsečná slova za týden nevrátila jako bumerang.

Rusové mají šedivý tým, a protože nemuseli procházet složitou kvalifikací, odvykli si také na stres z ostrých zápasů. Podle toho vypadají výsledky. Od roku 2016 nastoupili třináctkrát proti soupeřům, kteří se na mistrovství světa probojovali, a porazili jen Jižní Koreu.

Kdyby měli ve stejném tempu pokračovat i na šampionátu, jsou odsouzeni k rychlému konci. Přitom skupina je hratelná: Saúdská Arábie jako jasný outsider, k tomu Egypt, kterému možná nepomůže zraněný šutér Salah, a Uruguay.

Prezident Putin by jistě náležitě ocenil, kdyby se „molodci“ chytili. Rozhodně by nechtěl Rusko prezentovat jako zemi, která ve fotbale strádá.

Ale strádá, to je drsná realita.

Chybí hráči v elitních ligách

Rusové pozvali na turnaj pouze dva krajánky. Brankář Gabulov chytá v Bruggách, náladové křídlo Čeryšev patří Villarrealu.

Jinak nic. Není kde brát.

Jestli se Rusové můžou na něco spolehnout, pak snad na protřelého brankáře Akinfejeva, který je celou kariéru věrný CSKA Moskva. „Všichni víme, že nejsme favorité, o to větší máme chuť ukázat, že fotbal umíme,“ tvrdí Igor Akinfejev.

Skoro to vypadalo, jako by svou větu posílal rovnou Putinovi, ovšem to by si Akinfejev nedovolil. Prezidentovi se neodmlouvá. Zvlášť když v ruce nedržíte žádné pádné argumenty.

Ještě lze pochopit vysoké porážky od Francouzů nebo Brazilců, ale poslední výpadky nikoli. Rusové nejprve prohráli 0:1 s Rakouskem ao remíze s Tureckem už byla řeč. Ačkoli vedli, stejně to nedotáhli. Fanoušci po utkání posměšně pískali, vždyť Rusové méně drželi míč, méně stříleli a kopali i méně rohů.

„Žádný systém, žádná souhra. Mančaft neví, co má vůbec hrát,“ kritizují novináři.

Trenér Čerčesov není rozhodnutý, jestli preferovat hru na tři obránce, nebo na čtyři, což je celkem prekérní, když si uvědomíte, že za týden už se hraje zápas o všechno.

Jestli bychom měli situaci posuzovat podle světového žebříčku, pak šestašedesátí Rusové mají šanci porazit právě Saúdskou Arábii, která je na tom jako jediná hůř.